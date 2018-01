Ben Zyskowicz: On hyvä kysymys, rikkooko yleissitovuus perusoikeuksia

Entinen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja pitää yleissitovuuden suhdetta yhdistymisvapauteen mielenkiintoisena.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja entinen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ben Zyskowicz pitää kiintoisana kysymystä työehtosopimusten yleissitovuuden suhteesta perusoikeuksiin.

Zyskowicz vastaa yleisön kysymyksiin Verkkouutisten BenTV Specialissa. Yksi kysymys käsitteli yleissitovuuden suhdetta yhdistymisvapauteen.

Nimimerkki ”HS” kysyi: Miten voidaan yksilö, esimerkiksi yrittäjä pakottaa yleissitovaan sopimukseen, jota hän ei ole millään tavoin, eikä hänen järjestönsä, ollut mukana sopimassa.

Yleissitovuudessa on kysymys työehtojen soveltamisesta tietyn raamin puitteissa huolimatta siitä, että yrittäjä olisi mitenkään järjestäytynyt ja ollut edes välillisesti sopimusraamia hyväksymässä. Tällä periaatteella on haluttu suojata työntekijöitä, kun he työskentelevät niin sanotun ”villin” eli järjestäytymättömän yrityksen palveluksessa.

Zyskowicz vastaa:

– Tämä on hyvä kysymys, miten yleissitovuus istuu yhdistymisvapauteen, negatiiviseen ja positiiviseen yhdistymisvapauteen.

– Tähän sanon vain, että perustuslakivaliokunta ei ole tätä asiaa viime aikoina arvioinut. Ja kun katsotaan, miten tiukasti erilaisia perusoikeuksia tänä päivänä tulkitaan, niin on kyllä hyvä kysymys, miten tämä niin sanottu yleissitovuus istuu yhteen yhdistymisvapauden kanssa.