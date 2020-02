Ben Zyskowicz oli 15 minuutin ajan samaa mieltä kuin Anna Kontula

Eduskunnassa puhuttiin viranomaisten tiedonvaihdon helpottamisesta.

Täysistunnossa käsiteltiin tiistaina julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia.

Vasemmistoliiton Anna Kontula sanoi kiirehtivänsä oikeusministeriössä hänen toivoakseen käynnissä olevaa selvitystä automatisoidun päätöksenteon ehdoista.

Hänen mukaansa sen avulla saataisiin siirrettyä viranomaiskäytäntömme tasolle, jota tämä aika ja teknologian kehitys vaativat.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz sanoi Anna Kontulan käyttäneen erittäin hyvän puheenvuoron.

– On ilo tällä kertaa olla hänen kanssaan samaa mieltä nimenomaan tästä automatisoidusta päätöksenteosta ja sen kiirehtimisestä, Ben Zyskowicz kiitti.

– Nyt tätä yleislakia todellakin toivottavasti siellä oikeusministeriössä kiirehditään, koska muun muassa verottaja on sanonut, että he tarvitsevat huomattavan määrän lisää väkeä töihin, jos eivät voi käyttää nykyiseen tapaan automatisoitua päätöksentekoa, joka ilmeisesti nykytulkinnan mukaan on jonkin verran ongelmallinen nykylainsäädännön kannalta.

Hieman myöhemmin uudelleen puheenvuoron saanut Anna Kontula totesi, että hän onkin lähestulkoon kaikkien puhuneiden kanssa eri mieltä. Kontulan mielestä ”kuntien tiedonsaantiongelma on ongelma vain, jos halutaan tehdä hallintoa yli ja ohi ihmisten”.

– Sitten, kun me olemme jossain pienessä kunnassa, jossa on ehkä kaikkiaan 5 000 tai 10 000 asukasta, niin aivan varmaan joku sinun anoppisi tai ex-tyttöystäväsi on siellä kunnalla töissä ja seuraa sieltä sinun asioita, Anna Kontula kuvaili.

– Jos minä henkilökohtaisesti sairastuisin vaikkapa diabetekseen, mikä on sellainen tieto, joka voi löytyä minun työvoimapoliittista tiedoistani, niin en minä haluaisi minun Tampereella sosiaalityöntekijänä toimivan siskoni tai minun kirjastonhoitajaäitini käyvän katsomassa sitä mistään rekisteristä, vaan minä haluaisin kertoa itse se asian heille.

Ben Zyskowicz joutui toteamaan, että ”nyt palattiin normaaliin, eli olen edustaja Kontulan kanssa eri mieltä”. Hän harmitteli, ettei vaihe kestänyt kauan. Sitä riitti noin 15 minuuttia.

– On varmasti totta, ja me tiedämme sen oikeudenkäynneistä, että on liikaa uteliaita poliiseja ja entisen miehensä nykyisen vaimon tietoja urkkivia sosiaalivirkailijoita ja niin edelleen, mutta itse ajattelen, että emme voi perustaa koko lainsäädäntöä tältä osin sen varaan, että meillä on ihmisiä, jotka tekevät rikoksia. Ja kun mainitsitte esimerkkinä sukulaiset, jotka ovat töissä vaikka sosiaalivirastossa tai kirjastossa, niin ei oikeus näihin tietoihin tietystikään tarkoita sitä, että kuka tahansa kunnalla töissä oleva saisi niitä katsoa, Ben Zyskowicz sanoi.

– Eli kyllä minun mielestäni tärkeätä on se, että viranomaisten välinen tieto kulkee ja voidaan ihmisiä auttaa, ja sehän olisi tarkoituksena esimerkiksi siinä, että kunnan sosiaalivirkailijoilla olisi siinä kontekstissa oikeus näihin työttömien tietoihin.