Ben Zyskowicz: Näistä asioista ei Suomessa saa sanoa totuutta

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan Venäjä perustuu valheelle ja terrorille.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan Suomessa on edelleen asioita, joista ei saa puhua ääneen.

– Minun nuoruudessa Suomessa se oli tietysti Neuvostoliitto. Ei saanut kertoa, millainen hirvittävä kommunistinen diktatuuri se on. Ei saanut kertoa, että Neuvostoliiton ulkopolitiikka oli militaristista ja imperialistista. Päinvastoin, innokkaimmin eteenpäin pyrkivät poliitikot ja muutkin suomalaisen eliitin jäsenet kehuivat Neuvostoliiton rauhanaloitteita ja Neuvostoliiton rauhanpolitiikkaa, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991. Zyskowicz pohtii, mitkä asiat nykyajan Suomessa ovat sellaisia, joista ei saa puhua ääneen. Esimerkiksi hän nostaa nykyisen Venäjän.

– Kun Neuvostoliitto perustui valheelle, siis valehdeltiin omille ja maailmalle, ja terrorille, niin tämän päivän Venäjä perustuu yhä enemmän valheelle, ja myös terrorille.

Esimerkiksi Zyskowicz nostaa myrkytetyn oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin.

– Saako tämän päivän Suomessa sanoa, että Venäjä perustuu valheelle ja pitkälti terrorille? En tiedä saako sakoa, mutta kun en ole varma, että saako sanoa, siis sanon: Venäjä perustuu pitkälti valheelle ja terrorille, Zyskowicz sanoo.

Zyskowicz ottaa puheeksi myös leipäjonot. Kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu Otto Meri aiheutti tällä viikolla sosiaalisessa mediassa kohun sanomalla, että niin kauan on maksutonta ruokaa, on myös jonoja. Meren mielestä suurin osa ruoka-avun saajista on tavallisia ihmisiä, joille lyhyt jonotus on halpa hinta arvokkaasta ruokakassista.

– Mutta tämähän on tosiasia. En millään tavalla kadehdi leipäjonossa värjöttäviä ihmisiä, ne ovat todella köyhiä, usein sairaita ja usein yksinäisiä, Zyskowicz sanoo.

Zyskowicz kuitenkin korostaa, että hyväntekeväisyysjärjestöt tekevät tärkeää työtä.

– Itsekin arvostan Hurstin (hyväntekeväisyysjärjestö Hurstin apu) tekemää työtä niin paljon, että olen useamman kerran ollut mukana Hurstin köyhien joulujuhlassa osoittaakseni arvostusta Hurstin työlle.

– Totuus on se, että kun ilmaista ruokaa on tarjolla, sille syntyy myös kysyntää. Sen tietää vaikkapa jokainen poliitikko, joka on järjestänyt grillimakkaratarjoilua tai lihakeittotarjoilua vaalimökin viereen.

Leipäjonojen muodostamisen syynä on toisinaan pidetty liian alhaista sosiaaliturvaa. Zyskowicz on asiasta eri mieltä.

– Kuinkahan korkealle ne sosiaalietuudet pitäisi virittää niiden mielestä, jotka uskovat, että se ratkaisi tämän asian? Kun eläkkeitä korotettiin, vähenikö eläkeläisten määrä leipäjonossa? No ei todellakaan. Kun perusturvaetuuksia korotettiin, niin vähenikö? Ei todellakaan.