Ben Zyskowicz: Näin Haavisto-epäselvyydet selviäisivät

Kokoomuksen Ben Zyskowicz otti eduskunnan budjettikeskustelussa kantaa myös ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) vastuukohun puintiin.

– En puutu tähän vihreiden viestintäoperaatioon, vaihtoehtoisten totuuksien levittämiseen, mutta pari kysymystä. Kun on keskusteltu siitä, kenelle tämä edustaja Outi Alanko-Kahiluodon meili meni, jossa hän pyrki kokoamaan hallitusrintamaa tässä Haavisto-tapauksessa, ja kun siitä on syntynyt väärinkäsityksiä ja erimielisyyksiä, niin yksi kysymys. Miksi edustaja Alanko-Kahiluoto ei julkista sitä listaa, keille se meni?, Ben Zyskowicz kysyi.

– Silloinhan kaikki väärinkäsitykset ja epäselvyydet selviäisivät.

Vihreiden on kerrottu yrittäneen taivutella perustuslakivaliokuntaan kuuluvia hallituspuolueiden kansanedustajia lievemmän muotoilun taakse Pekka Haaviston tutkinnan mietinnössä. Outi Alanko-Kahiluoto kertoi julki vuodetun viestin olleen hänen.

– Sama koskee vielä enemmän ryhmän puheenjohtaja (Jenni) Pitkon WhatsApp-viestiä hallituspuolueiden ryhmäpuheenjohtajille. Hän on sitä julkisuudessa selitellyt, hän on sitä pyytänyt anteeksi, mutta kaikki ”väärinkäsitykset” loppuisivat, kun edustaja Pitko julkistaisi nämä WhatsApp-viestinsä, Ben Zyskowicz jatkoi.

– Miksei hän sitä tee ja miksei kukaan toimittaja ymmärrä tätä häneltä vaatia?

Mietintötekstiä sisältävä viestini on vuodettu. Vakava kolhu PeV:n luottamuksellisuudelle. Ehdotetuilla muutoksilla keskeneräiseen pohjaan on juridinen perustelu. Oma näkökulmani PeV-käsittelyihin on, että käsittelyn tulee aina nojata asiantuntijoihin. https://t.co/CyzJfQe4Gb

— Outi Alanko-Kahiluoto (@outialanko) December 8, 2020