Ben Zyskowicz: Miten SAK kehtaa väittää tätä Suomen kansalle?

Kansanedustajan mukaan keskusjärjestö ryhtyi suoranaiseen valehteluun.

Eduskunta käy tällä viikolla lähetekeskustelua valtion ensi vuoden budjetista. Keskiviikkona iltapäivällä käsittelyssä oli työministeriön pääluokka.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz otti esille SAK:n mainoskampanjan pienyrittäjien työllistämislaista. Kampanjassa muun muassa väitetään sairaiden saavan kaavaillun lainmuutoksen myötä mielivaltaisia potkuja.

– En ymmärrä, miten suoranaiseen valehteluun on SAK ryhtynyt torjuessaan tätä hallituksen pyrkimystä alentaa työllistämisen kynnystä pienemmissä yrityksissä. Siis miten kehdataan Suomen kansalle väittää, että nyt on tekeillä laki, jossa pienissä yrityksissä voitaisiin irtisanoa täysin mielivaltaisesti tai noin vain tai ilman syytä tai sen takia että työntekijä on loukannut kätensä työtapaturmassa? Tämähän on täyttä puppua, Ben Zyskowicz sanoi.

– Ja vaikka hallitus vielä hioo näitä yksityiskohtia, niin on tärkeää nähdä, että aina vaaditaan asiallinen ja painava peruste, myös jatkossa.