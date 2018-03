Ben Zyskowicz: Miten ihmeessä vihreät vihaa valinnanvapautta?

Vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon mielestä ’markkinamallista’ pitäisi päästä eroon.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kutsui eduskunnassa sote- ja maakuntauudistusta hallituspuolueiden lehmänkaupaksi.

– Hallituspuolueiden lehmänkauppa maakuntahallinnosta ja markkinamallista johtaa siihen, että rahat eivät riitä palveluiden tuottamiseen ja joudutaan korottamaan veroja tai asiakasmaksuja, Rinne sanoi valinnanvapauslain lähetekeskustelussa eduskunnassa.

Vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon mukaan asiantuntijat luottavat siihen, että eduskunta korjaa hallituksen valinnanvapausesityksen keskeiset ongelmat. Aallon mielestä kysymys on siitä, miten hallituksen markkinamalli toteuttaa uudistuksen tavoitteet.

– Koko lausuntokierroksen palaute oli tyrmäävän yksimielinen siitä, että uudistus ei täytä sille asetettuja tavoitteita, Aalto sanoi.

Jos markkinamallista luovuttaisiin, ei Aallon mukaan olisi EU-oikeuteen, kustannusten kasvuun eikä hoivaketjujen toteutumiseen liittyviä ongelmia.

– Poistetaan markkinamalli, päästään eteenpäin, Aalto linjasi.

”Kun muut puolueet tekevät kompromissin, se on lehmänkauppa”

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz totesi Rinteelle, että kun puolue on mukana tekemässä kompromissia, sitä kutsutaan kompromissiksi ja kun muut puolueet tekevät keskenään kompromissin, sitä kutsutaan lehmänkaupaksi.

Uudistuksen tavoitteista Zyskowicz sanoi, että palveluiden saatavuus paranee ”aivan varmasti”, koska valinnanvapauden myötä tarjontaa syntyy sinne, missä nyt ovat pahimmat jonot.

– Miten ihmeessä meillä on vihreä puolue, joka vihaa ja vastustaa valinnanvapautta, Zyskowicz ihmetteli.

Hänen mukaansa julkisten terveyskeskusten jonoissa ovat tänä päivänä pienituloiset eläkeläiset, työttömät ja pienituloiset lapsiperheet.

– Ne, joilla on vakuutus ja rahaa, menevät yksityiselle. Eikö yhdenvertaisuutta paranna, että nyt kaikki voivat halutessaan valita, menevätkö julkiselle vai yksityiselle ja hinta on sama, Zyskowicz kysyi.

Zyskowiczin mukaan hallituksen esittämä sote-malli tarjoaa ainakin paremmat mahdollisuuden kustannusten hillitsemiseen kuin nykyinen tilanne

SDP kannattaa valinnanvapautta ”oikealla tavalla”

SDP:n Antti Rinne vastasi, että sosialidemokraattinen puolue kannattaa kyllä valinnanvapautta, kun se toteutetaan oikealla tavalla.

– Olisi kiva kuulla se sosialidemokraattien valinnanvapausmalli, jonka te olisitte valmiita hyväksymään, entinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) totesi.

Vihreiden Touko Aalto sanoi, että valinnanvapautta on jo tänä päivänä. Hänen kotikunnassaan Jyväskylässä on ulkoistettu terveyskeskuksia ja palveluseteleitä on käytössä.

– Valinnanvapaus ei ole mikään ongelma. Kyse on tästä markkinamallista, joka nostaa kustannuksia, pirstoo palveluita eikä vähennä terveys- ja hyvinvointieroja, Aalto sanoi.

Aalto kritisoi sitä, että kustannusleikkurilla varmistetaan, että kolmen miljardin säästötavoite toteutuu maakunnissa ja samaan aikaan kustannukset kasvavat.

– Silloin maakunnille jää vaihtoehdoksi nostaa asiakasmaksuja ja leikata palvelusta. Se johtaa siihen, että ne ihmiset, jotka eniten tarvitsevat apua, saavat kaikkein vähiten, Aalto näki.

Zyskowicz huomautti, että samanaikaisesti ei voi väittää, että budjettirajoite toimii ja johtaa säästöihin ja että budjettirajoite ei toimi ja sen takia kustannukset kasvavat ”ihan sikana”.

– Päättäkää nyt, kummalla kannalla olette, Zyskowicz ohjeisti.