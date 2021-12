Ben Zyskowicz: Mitä iloa on Annika Saarikon vaatimista ”vakuuksista”?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus ei pysty päättämään säästölistasta ennen aluevaaleja, kansanedustaja arvioi.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz epäilee valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) puheita budjettikehysten noudattamisesta.

Saarikko sanoi puoluevaltuuston kokouksessa marraskuussa, että ”kaikki syyt kehysten avaamiselle koronan jälkeen ovat tekosyitä”. Hän vakuutti keskustelevansa asiasta muiden hallituspuolueiden kanssa ennen joulua ja syytti tilanteesta muun muassa vihreiden muuttunutta talousajattelua. Ben Zyskowiczin mukaan retoriikka on suunnattu lähinnä keskustan kenttäväelle.

– Hallitus ylitti ensin aloittaessaan vanhat kehykset 1 400 miljoonalla eurolla, ja ylitti sitten nämä ylitetyt kehykset vielä 500 miljoonalla eurolla. Nyt Annika Saarikko vaatii muilta hallituspuolueilta vakuutuksen siitä, että tässä pysyttäisiin, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Kansanedustaja kysyy, mitä vakuuksia valtiovarainministeri voi odottaa saavansa muilta hallituspuolueilta.

– Totta kai sanallisesti hallituspuolueet sanovat, että pidetään kiinni siitä mitä on sovittu. Viimeksi torstaina eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi, että luonnollisesti pidämme kiinni niistä kehyksistä, jotka on viime keväänä on sovittu. Mutta mitä vakuuksia?

Hänen mukaansa ainoa varmuus asiaan saataisiin, jos hallitus kykenisi sopimaan säästölistasta, josta otettaisiin tarpeen mukaan määrärahoja tärkeämpinä pidettyihin menokohteisiin. Oppositiopuolueista kokoomus on esittänyt vaihtoehtobudjetissaan merkittäviä säästökohteita.

– Pystyykö tämä hallitus kuukautta ennen aluevaaleja sopimaan jostakin listasta, josta niitä säästökohteita otettaisiin? No aivan varmasti ei pysty. Neuvottelusta tulee ehkä jokin julkilausuma, mutta mitä iloa siitä on? Keskusta pääsee sanomaan kentälleen, että ammuttiin rivit suoriksi, Ben Zyskowicz toteaa.

Zyskowicz muistuttaa valtiovarainministerin virittäneen ”miljardin euron pommin” aiemmin luvatuilla toimilla ja muilla menopaineilla.

– Ennen aluevaaleja viestitetään keskustan kannattajille, että katsokaa, me olemme tarkkoja ja pidämme huolta veronmaksajien rahoista. Näin ei ole ja jään odottamaan, mitä joulukuussa ja ensi huhtikuussa voidaan sopia, kansanedustaja toteaa.