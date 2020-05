Ben Zyskowicz: Mistä hallituksen sekoilu johtuu?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja toivoo hallitukselta selkeää linjausta viruksen tukahduttamisesta ja sen seuraamiseen käytettävistä mittareista.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz toteaa Suomen onnistuneen yleisesti ottaen hyvin koronaepidemian hallitsemisessa.

Hän hämmästelee tästä huolimatta pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen sekavaa viestintää strategiansa täsmentämisessä. Vastausta tähän yritettiin saada turhaan muun muassa eduskunnan kyselytunnilla.

– Mistä tämä hallituksen sekoilu johtuu? No se johtuu siitä, että tähän saakka hallitus on sanonut, että se nojaa vahvasti terveydenhuollon asiantuntijoiden eli THL:n ja STM:n asiantuntemukseen. Nyt on kuitenkin käynyt niin, että nämä asiantuntijat ovat kannattaneet sellaista linjaa, ettei epidemian leviämistä saa hidastaa liikaa, kun ovat pelänneet sitä toista aaltoa, Ben Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

– Tähän linjaukseen hallitus ei ole voinut yhtyä poliittisista syistä. Olisi hyvin vaikea perustella kansalaisille, että miksi epidemian annettaisiin edes hallitusti jatkaa leviämistään, Zyskowicz jatkaa.

Perjantaina Sanna Marin selvensi hallituksen tavoitetta painottamalla, ettei virus saisi ollenkaan levitä Suomessa.

– Hyvä, nyt hän tulee hyvin lähelle kokoomuksen keskustelualoitetta, jonka teimme jo reilu kuukausi sitten, ja jota media ei tietysti ollenkaan noteerannut. Esitimme siinä nimenomaan viruksen tukahduttamista tai aggressiivista rajaamista, Ben Zyskowicz sanoo.

Hän kehottaa hallitusta linjaamaan selkeän tavoitteen viruksen tehokkaasta nitistämisestä. Myös tarve avata yhteiskuntaa tulisi ottaa huomioon, sillä rajoitusten inhimillinen ja taloudellinen hinta on Zyskowiczin mukaan jo aivan hirvittävä.

– Tätä tavoitetta seurattaisiin tartuttavuusluvulla, potilaiden määrällä sairaaloissa ja tehohoidossa olevien määrällä. Tämä tarkoittaisi nykyistä huomattavasti aggressiivisempaa testaamista, jäljittämistä ja myös kasvomaskisuositusta sisätiloihin, kuten kauppoihin ja julkiseen liikenteeseen, Ben Zyskowicz sanoo.

– Ei kannata väheksyä amatöörimaskien merkitystä: minun maskini suojaa sinua ja sinun maskisi minua. Lisäksi ne lisäisivät kansalaisten turvallisuuden tunnetta, jolloin tämä yhteiskunnan avaaminen toteutuisi myös käytännössä, kun ihmiset uskaltaisivat lähteä liikkeelle.