Ben Zyskowicz: Missä päätökset Isis-lapsista, Maria Ohisalo?

Kokoomusedustajan mukaan vihreiden pitäisi kantaa vastuuta hallituksen linjauksesta.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz kehottaa vihreitä kantamaan vastuuta hallituksen linjauksesta, että Suomi ei aio hakea Syyriasta al-Holin leiriltä terroristijärjestö ISISin kalifaattiin vapaaehtoisesti matkustaneita aikuisia takaisin Suomeen.

– Jokin aika sitten sanoin BenTV:ssä sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr.), että älä edes harkitse, että Suomi veronmaksajien rahoilla ja omin toimin lähtisi tuomaan näitä vapaaehtoisesti Isisin paratiisikalifaattiin lähteneitä suomalaisia aikuisia tänne, Zyskowicz muistuttaa Verkkouutisten BenTV:n uusimmassa jaksossa.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) kertoi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että Suomi ei harkitse mitään erityisiä evakuointitoimenpiteitä, jotka perustuisivat esimerkiksi konsulipalvelulainsäädäntöön.

– Erinomainen vastaus pääministeri Rinteeltä, Zyskowicz kiittää.

Hallituksessa on kuitenkin ollut kahta linjaa Isis-palautuksista. Sisäministeri Ohisalo on antanut ymmärtää, että hallituksen linja on yhä avoin.

– Maria Ohisalolle tuli aikamoinen tenkkapoo. Silloin kun vihreät olivat oppositiossa niin riitti se, että erilaisista asioista puhuttiin kauniisti. Puhuttiin inhimillisyydestä tai ihmisoikeuksista. Nyt kun käsissä on ministerin salkku, vaikeista ja monimutkaisista asioista pitää olla valmis tekemään päätöksiä ja kantamaan niistä vastuuta, Zyskowicz toteaa.

Sisäministerin mukaan Suomi edelleen selvittää tilannetta monista näkökulmista.

– Totta kai aina selvitetään ja olosuhteiden ja tietojen muuttuessa voidaan tehdä uusia ratkaisuja. Mutta onpa ollut onnetonta tämä sisäministerin valmius kantaa vastuusta tästä hallituksen täysin oikeasta linjauksesta, Zyskowicz sanoo.

Hänen mukaansa lapset ovat eri asemassa kuin kalifaattiin vapaaehtoisesti lähteneet aikuiset.

– Siinä todellakin toivon, että esimerkiksi pohjoismaisella yhteistyöllä voitaisiin orpolapsia ja myös muita lapsia pelastaa tänne Suomeen.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa huomioimaan aina ensisijaisesti lapsen edun. Lain mukaan lapsi tosin voidaan erottaa vanhemmistaan hyvin harvoin. Tämän katsotaan tarkoittavan sitä, että lapset pitäisi tuoda Suomeen vanhemman eli käytännössä äidin kanssa.

– Mutta sitten kun siellä (leirillä) oltaisiin ja lapset pelastettaisiin Suomeen, niin sitten kuulemma onkin näiden äitien oikeus päättää, mitä lapsille tehdään. En ymmärrä, sillä eikö lapsien etu siinäkin tilanteessa pitäisi asettaa etusijalle.

– Jos tähän tarvitaan lisää argumentteja, olisiko eräänlainen pakkotila-konstruktio sovellettavissa tähän, eli että lapset voitaisiin pelastaa, vaikka heidän vanhempansa – käytännössä äidit tässä tilanteessa – asettuisivat vastahankaan.

