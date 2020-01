Ben Zyskowicz: Missä on hallituksen raha koulutetuille naisille?

Kokoomuksen kansanedustaja kehottaa hallitusta tekemään valintoja.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz lyö painetta hallitukselle naisvaltaisen alojen palkkojen nostamiseksi. Hänen mukaansa hallitus voi halutessaan korjata asian, mikäli se priorisoisi menojaan.

Zyskowicz siteeraa pääministeri Sanna Marinia, joka on sanonut, että hänellä on sydäntä ja ymmärrystä näille vaatimuksille.

– Ymmärrystä ja sydäntä, mutta onko rahaa. Jokainen tietää, että kuntapuoli on surkeassa jamassa, että rahaa ei siellä ole. Mutta onko valtiolla rahaa? Minä väitän, että valtiolla on rahaa kuntapuolen naisvaltaisten alojen muita suurempiin korotuksiin. Mitä tarkoitan? Tarkoitan – ja nyt käytän Annika Saarikon ja Pia Viitasen oppositioaikojen mielisanaa arvovalinta – että tässä on kyseessä arvovalinta. Jos ja kun hallitus on päättänyt laittaa yli tuhat miljoonaa euroa vuodessa uusiin valtion menoihin, niin aivan hyvin osan tästä rahasta voisi laittaa hoitoalan ja vastaavien palkkojen korotuksiin, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Hän muistuttaa, että hallitus esimerkiksi jakaa yli miljardia asumistukeen tai on nostanut tulonsiirtoja yli 200 miljoonalla.

– Valtio ei voi sanoa, että sillä ei ole rahaa, koska kyse on siitä, miten asioita priorisoidaan.

Zyskowicz ottaa kantaa myös itse asiaan eli siihen, ansaitsevatko naisvaltaiset julkisen sektorin alat muita suuremmat korotukset. Hänen mukaansa ei ole oikein, että koneen hoitamisesta maksetaan enemmän kuin ihmisen hoitamisesta.

– On aivan selvää, etteivät pelkästään sairaanhoitajat, perushoitajat vaan myös esimerkiksi kirjastonhoitajat, lastenhoitajat, lastentarhanhoitajat, sosiaalityöntekijät ja tavalliset opettajat, ovat eräänlaisessa palkkakuopassa, kun palkkoja verrataan miesvaltaiten teollisuuden aloihin, Zyskowicz sanoo.