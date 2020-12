Ben Zyskowicz: Milloin yksikään hallituspuolue ei ole jatkanut?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja ihmettelee, voiko keskusta tehdä yhteistyötä vain punavihreiden kanssa.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) totesi eduskunnassa tiistaina, että oppositio on kykenemätön muodostamaan hallitusta.

– Silloin kun eletään tällaista vaihetta, jossa me tarvitsemme poliittista hallitusta käytännössä viikoittain sellaisia päätöksiä tekemään, mitä toimitusministeristö ei voi tehdä, niin jos silloin koko oppositio yhtenä rintamana työllisyyspolitiikkaperusteella yrittää kaataa hallituksen, niin kyllä meillä on oikeus peräänkuuluttaa sitä, että hallituksen kaatajilla on vaihtoehto sitten seuraavina päivinä perustaa uusi hallitus, Matti Vanhanen totesi.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz ihmetteli Vanhasen ”uutta oppia”. Zyskowicz kysyi, milloin näin muka olisi käynyt.

– Te olette koko syksyn tarjonneet suomalaiseen parlamentarismiin uutta oppia: niiden puolueiden, jotka ovat oppositiossa, tulee muodostaa uusi hallitus ilman, että yksikään nykyinen hallituspuolue jatkaa. Kertokaa, milloin näin on viimeksi tapahtunut Suomen historiassa. Oliko se silloin, kun Fagerholmin vähemmistöhallitus vuonna 1950 vaihtui Kekkosen ensimmäiseen hallitukseen?, Ben Zyskowicz ihmetteli.

– Onko kepulle niin vieras se ajatus, että se voisi tehdä yhteistyötä muidenkin kuin näiden punavihreiden hallituskavereidensa kanssa? Onko niin, että te näette, että ainoa vaihtoehto on se, että se, joka nyt on oppositiossa, kokonaan korvaisi nykyisen hallituksen, Zyskowicz jatkoi.

Myös kokoomuksen Petteri Orpo katsoi, että valtiovarainministeri ”kirjoittaa parlamentarismin sääntöjä hieman uudestaan, eli eihän sellaista sääntöä ole, että oppositiolla pitäisi olla sama linja, sama ohjelma, te tiedätte sen aivan mainiosti”.