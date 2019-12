Ben Zyskowicz: Miksi äärivasemmisto ihannoi Venäjää?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Neuvostoliiton ideologia oli sama, mutta ’Venäjällä on vallassa äärioikeisto’.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz palautti eduskunnan täysistunnossa mieleen Neuvostoliiton ajat. Puheenvuoro syntyi, kun vasemmistoliiton Johannes Yrttiaho vei keskustelun Suomen huoltovarmuudesta Naton ja isäntämaasopimuksen arvosteluun.

– Pitää sanoa, että ymmärrän, että silloin vanhaan aikaan, kun itänaapurimme oli Neuvostoliitto, jossa oli kommunistinen systeemi kaikkine ihanuuksineen — piikkilankaparatiisi, toisin ajattelevien vainoaminen, ihmisoikeuksien polkeminen — Suomen äärivasemmisto, joka jakoi saman ideologian, oli tuimasti Natoa vastaan, Ben Zyskowicz totesi.

Nato oli hänen mukaansa tuolloinkin läntisten demokraattisten maiden puolustusjärjestö, joka jo olemassaolollaan turvasi myös Suomen turvallisuutta.

– Mutta tänä päivänä, kun Venäjällä on vallassa äärioikeisto, jonka ideologiassa ei ole mitään, mikä voisi olla sukua kommunisteille tai heidän perillispuolueelleen, pitää ihmetellä, mistä se kenkä vielä puristaa? Koska tämänkin päivän Suomen äärivasemmisto on jatkuvasti Natoa arvostelemassa, Zyskowicz ihmetteli.

– Naton tilanne ei ole hyvä, kuten me kaikki tiedämme, mutta on se nyt kuitenkin hyvä, että tällainen läntisten demokraattisten maiden puolustusjärjestö on olemassa.