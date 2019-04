Ben Zyskowicz: Me tuhlasimme 140 miljoonaa euroa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mielestä tulisi parantaa palveluita eikä lisätä tulonsiirtoja.

Ben Zyskowiczin mukaan moni kysyi vaalikentillä, miksi kokoomus on niin kova ja puhuu vain taloudesta, kun muut kertovat, ”mihin hyviin tarkoituksiin voisivat valtion rahoja käyttää”.

– Niin, miksi? Siksi me puhumme taloudesta, koska kaiken taloudellisen hyvinvoinnin lähtökohtana on työnteko ja yrittäjyys. Eli toisin sanoen ne hyvät tarkoitukset, joihin mekin haluamme käyttää lisää rahaa – kuten julkisiin palveluihin ja julkisiin tulonsiirtoihin – niin niihin ei voi käyttää lisää rahaa, jos ei ensin tehdä sellaista politiikkaa, joka parantaa työnteon ja yrittäjyyden edellytyksiä, eli on kasvattamassa sitä kakkua, Ben Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Zyskowiczin mukaan kokoomus parantaisi mieluummin palveluja kuin lisäisi tulonsiirtoja.

– Eli laittaa rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Laittaa rahaa koulutukseen ja tutkimukseen ja tieteeseen. Laittaa rahaa siihen, että saadaan lisää poliiseja.

Ben Zyskowiczin mukaan puolueet tuppaavat lupaamaan vaaleissa ennemmin korotuksia etuuksiin kuin parannuksia palveluihin.

– Ehkä ajatellaan, että ihmiset arvostavat sellaisia lompakossa näkyviä lupauksia enemmän kuin näitä palvelujen parantamislupauksia, Zyskowicz sanoo.

– Me teemme näissä vääriä valintoja. Me siis täällä eduskunnassa, hän jatkaa.

Ben Zyskowicz nostaa esimerkiksi opiskelijoiden asumistuen nostamisen viime vuodesta alkaen vuositasolla noin 140 miljoonalla eurolla.

– Siis tulonsiirtoon 140 miljoonaa lisää vuositasolla. Mitä sillä rahalla olisikaan saatu palvelujen parantamiseen?

Ben Zyskowicz kertoo laskeneensa, että tällä olisi saatu vaikkapa noin 3 300 lastentarhaopettajaa, 2 500 luokanopettajaa, reilusti yli 3 000 sairaanhoitajaa tai ”vielä paljon enemmän lähihoitajia esimerkiksi vanhuksiamme hoitamaan”. Uusia poliiseja summalla olisi Zyskowiczin mukaan saatu yli 3 500.

– Jos nämä summat olisi pantu oikeuslaitokseen, missä jutut viipyvät aivan liian pitkään, olisi sillä saatu vaihtoehtoisesti joko 1 800 syyttäjää tai vaihtoehtoisesti 1 800 uutta tuomaria.

– Nämä ovat tietysti karkeita esimerkkejä, mutta haluan osoittaa, että sillä noin 140 miljoonalla eurolla, jonka minun mielestäni tuhlasimme opiskelijoiden asumisen tuen parantamiseen, olisimme saaneet nämä kaikki, kun määrät olisi supistettu satoihin. Eli satoja uusia peruskouluopettajia, satoja uusia varhaiskasvattajia, satoja uusia sairaanhoitajia, satoja uusia poliiseja, satoja uusia syyttäjiä tai satoja uusia tuomareita, Ben Zyskowicz muistuttaa.