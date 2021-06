Ben Zyskowicz: Maria Ohisalon temppu on uskomaton

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan vihreät suorastaan halveksivat äänestäjiä.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz on pöyristynyt hallituspuolue vihreiden ulostuloihin kultuuri- ja tapahtuma-alan ahdingosta.

Hän nostaa Verkkouutisten BenTV:ssä esille torstaina järjestetyn kulttuurialan Mitta on täysi -mielenosoituksen. Paikalle oli saapunut yhteensä yli 1 500 mielenosoittajaa, jotka olivat pukeutuneet tummiin vaatteisiin. Mielenosoituksen kohteena olivat epäreiluina pidetyt kulttuuri- ja tapahtuma-alan rajoitukset.

– Nyt, kun tapahtuma- ja kulttuuriala pitäisi saada auki, niin tuolla Twitterissä ministeri Maria Ohisalo, vihreiden johtoporukoihin kuuluva Emma Kari ja muut twiittailevät ja vaatii hallitusta avaamaan tapahtuma- ja kulttuurialan. Siis vihreät vaativat hallitukselta toimia – hallitukselta, jossa he itse istuvat, Zyskowicz ihmettelee.

– Siis tähän on pakko sanoa, että tämä ei ole pelkästään sitä, että aliarvioidaan äänestäjiä. Tämä on suorastaan sitä, että halveksitaan äänestäjiä. Jos olisin brutaalimpi mies, niin sanoisin, että tämä on munatonta menoa, Zyskowicz sanoo.

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan mielenosoitus näyttävä ja viesti kuuluu kirkkaasti. Suomi ei pärjää ilman kulttuuria ja tapahtumia. Aloja on kohdeltava yhdenvertaisesti, kun Suomea avataan koronan jälkeen. Meillä on kiire. https://t.co/lj0lKwMy0J — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) June 3, 2021

#MittaOnTäysi -kulttuurimielenosoitus oli vaikuttava ja samalla vastuullisesti järjestetty. Kuvaa hyvin tekijöitään. Viesti kuului kirkkaasti. Alan vaatimuksille täysi tuki. Tapahtumien järjestäminen koronaturvallisesti on avattava ja alan toimijoiden toimeentulo turvattava. — Emma Kari (@EmmaKari) June 3, 2021