Ben Zyskowicz: Maria Ohisalo on itse mennyt näistä sopimaan

Kokoomusedustajan mukaan keskusta toteuttaa vihreidenkin siunaamia leikkauksia.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan vihreät ajaa tiedeleikkauksiin liittyvässä jupakassa kaksilla rattailla.

Zyskowiczin mukaan vihreät on puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalon johdolla ollut itse päättämässä leikkauksista, jotka tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) on nyt kertonut panevansa toimeen.

– Aika vekkuleita nuo vihreät. Viime kevään kehysriihessä vihreät ja ministeri Ohisalo olivat päättämässä leikkauksista tieteeseen. Leikkauksista vuodelle 2023 ja siitä eteenpäin, mutta myös tosiasiassa vuodelle 2022, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

– Nyt, kun kulttuuriministeri Kurvinen sanoi, että hän ”stoalaisella tyyneydellään” toteuttaa näitä leikkauksia ensi vuoden budjetista, niin vihreät nosti hirveän haloon. Ai mistä? No siitä, että Kurvinen meinaa toteuttaa niitä leikkauksia, joista Ohisalo on mennyt sopimaan.

Zyskowiczin mukaan tieteeseen ja poliisiin kohdistuvat leikkaukset ovat huonoja. Hän ei kuitenkaan pidä perusteltuna kokoomukseen kohdistuvaa arvostelua siitä, ettei näitä leikkauksia ja valtion kasvavaa velkaantumisvauhtia voisi arvostella samanaikaisesti.

– Totta kai me voimme, jos asioita pannaan tärkeysjärjestykseen ja leikataan jostain vähemmän tärkeästä. Kokoomushan on tehnyt siitä lukuisia ehdotuksia, joita on sitten ilkuttu somessa ja hallituspuolueiden toimesta, Zyskowicz toteaa.

Hän nostaa esimerkiksi eläkkeiden tasokorotukset.

– Kun hallitus päätti kautensa alussa yli kahdella tuhannella miljoonalla eurolla lisätä pysyviä menoja, niin se päätti myös, että lähes 200 miljoonalla korotetaan eläkkeitä. He tekivät tällaisen valinnan. No nyt kysytään, onko jollekin eläkeläiselle tärkeämpää saada hiukan lisää eläkerahaa, jonka [Antti] Rinne (sd.) oli luvannut osana demareiden vaalikampanjaa, vai olisiko sittenkin tärkeämpää se, että poliisi näkyvyydellään estää rikoksia? Tai jos eläkeläinen joutuu vaikka ryöstön uhriksi, niin rosvo saadaan kiinni?, Zyskowicz kysyy.

– Tai viime vaalikaudella – siis [Juha] Sipilän (kesk.) hallitus – siirsi opiskelijat opintotuen asumislisän piiristä yleisen asumistuen piiriin. Mitä siitä seurasi? Soluasuminen väheni dramaattisesti. Helsingin Sanomat kirjoittaa näin: ”Yksi syy kimppa-asumisen suosion laskuun oli opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin neljä vuotta sitten. Se tiesi lisää tukea kalliisti yksin asuville, jolloin soluasuminen ei näyttäytynyt enää yhtä houkuttelevana”. No, tämä maksoi lähes 40 miljoonaa vuodessa, hän sanoo.

– Tätä tämä juuri on. On niin paljon helpompi tukea ja kannattaa kaikkea hyvää silloin kun se on esillä, mutta sitten kun pitäisi priorisoida ja antaa poliisille ja tieteelle lisää rahaa ja estää sinne kohdistuvat leikkaukset, niin sitten mistään muualta pystytä leikkaamaan. Vai oletteko kuulleet, että vihreät olisivat sanoneet, mistä vastaavasti sitten säästettäisiin?