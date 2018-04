Ben Zyskowicz Li Anderssonille: Suomen tie ei ole Venezuelan tie

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja sanoo kokoomusedustajan argumenttia epäasialliseksi.

Eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin tiistai-iltana julkisen talouden suunnitelmasta. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson valitteli, että ”kyse ei ole siitä, etteikö oikeudenmukaiseen politiikkaan olisi varaa. Hallitus on keventänyt verotusta 1,5 miljardilla eurolla hyvätuloisia suosivalla tavalla. Samaan aikaan sosiaalietuuksista on leikattu yhteensä yli miljardi”.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz totesi, että oppositiossa ei ole helppoa tällaisena aikana, kun kaikki opposition väitteet hallituksen kyvyttömyydestä saavuttaa talouspoliittisia tavoitteitaan ovat osoittautuneet virheellisiksi.

– Hei, siellä vasemmalla, ettekö usko, että yksinyrittäjä tai pienyrittäjä uskaltaa paremmin ottaa uuden työntekijän, kun sitä työllistämiskynnystä hallituksen esittämällä tavalla alennetaan? Oli mieluisaa huomata, että edustaja (vihreiden Heli) Järvinen tuntui uskovan tähän keinoon. Hänen mielestään vain tämä raja on väärä, Ben Zyskowicz totesi.

– Eikö epävarma työsuhde ole parempi kuin työttömyys?

Hän ihmetteli, eikö vasemmalla ajatella työttömälle nuorelle olevan parempi se, että on määräaikainen työsuhde kuin että ei ole työsuhdetta ollenkaan.

– Edustaja Andersson, olette tarjonnut omia lääkkeitänne: verojen kiristämistä, lisää holhousta yrittäjille ja niin edelleen. Sanon teille: Suomen tie ei ole Venezuelan tie, Ben Zyskowicz sanoi.

Li Andersson sai vastauspuheenvuoron.

– Kyllä huomasi, että ei ole hallituksessakaan kovin helppoa, kun pitää tuollaisiin argumentteihin kuten edustaja Zyskowicz sortua — täysin epäasiallista, Li Andersson vastasi.

– On helppo olla oppositiopuolueen edustaja kyllä, koska ne kolme keskeisintä ongelmaa, mitä me olemme nostaneet esille hallituksen talouspolitiikasta, pysyvät edelleen.

Ensimmäinen on hänen mukaansa epäoikeudenmukainen tulonjako, toinen on osaamispääoman rapauttaminen ja kolmas on tulevaisuusuudistusten jättäminen tekemättä.