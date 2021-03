Ben Zyskowicz: Laittomalla lakolla iskettiin työssäkäyviin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja pitää veturinkuljettajien mielenilmausta sikamaisena temppuna.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz hämmästelee veturinkuljettajien järjestämää mielenilmausta keskellä koronaepidemian pahinta huippukautta.

Mielenilmaus pysäytti torstaina ja perjantaina lähijunaliikenteen lähes kokonaan pääkaupunkiseudulla ja muualla Etelä-Suomessa. Rautatiealan Unionin (RAU) Helsingin veturinkuljettajien osasto ja Riihimäen veturinkuljettajat ry protestoivat VR:n tekemiä muutoksia työehtoihin.

– Mitä tässä tilanteessa tekevät veturinkuljettajat täällä pääkaupunkiseudulla, jossa tämä koronatilanne on vielä hyvin haastava? No menevät lakkoon ja pakottavat ne ihmiset, jotka muutenkin joutuvat käymään joka aamu töissä ja joutuvat ottamaan koronariskiä, siirtymään junista busseihin, joihin on syntynyt ruuhkaa, Ben Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Hän kuvailee mielenilmausta ”sikamaiseksi meiningiksi”.

– Siis tässä vaikeassa koronatilanteessa, täällä vaikealla korona-alueella. Menemällä lakkoon nämä veturinkuljettajat pakottavat työssäkäyvät ihmiset ottamaan vielä isompaa koronariskiä kuin mihin olisi muuten pakko mennä. En pysty ymmärtämään, Zyskowicz toteaa.

Kansanedustaja huomauttaa, että kaiken lisäksi lakko on mitä ilmeisimmin laiton.

– Ja kuten tiedämme, korvaukset laittomista lakoista eli niin sanotut lakkosakot ovat aivan mitättömiä. Niillä ei ole mitään ennaltaehkäisevää vaikutusta, niin kuin nyt taas nähdään, Ben Zyskowicz jatkaa.