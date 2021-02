Ben Zyskowicz: Kremlin toiminta luultuakin barbaarisempaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjällä ei tapahdu mitään hyvää, konkarikansanedustaja sanoo.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz pitää Venäjän tilannetta erittäin huolestuttavana. Pitkän päälle Venäjän kansan vapauden kaiho murtaa Kremlin muurit, konkaripoliitikko kuitenkin uskoo.

Venäjällä tuhannet mielenosoittajat ovat osoittaneet viime viikkojen aikana tukeaan vangitulle oppositiojohtaja Aleksei Navalnyille.

– Venäjällä ei tapahdu mitään hyvää, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

– Kaduilla hakataan nuoria mielenosoittajia. Siellä järjestetään sirkusoikeudenkäyntejä, joissa pellenä ei suinkaan ole oppositiohahmo Navalnyi, vaan siellä Kremlin sätkynukkeina toimivat syyttäjät ja tuomarit.

Kremlin toiminta on ollut kuviteltuakin ”barbaarisempaa”, kokoomusedustaja sanoo. Useita Kremlin arvostelijoita on murhattu myrkyttämällä. Vaikka vuoropuhelua Venäjän suuntaan on pidettävä yllä, haluaa Zyskowicz EU:lta kovempia Venäjään kohdistuvia talouspakotteita.

– Urheiluväen pitäisi lopettaa alkuunsa ajatukset Pietarissa pelattavista EM-otteluista. Median pitää kertoa, kaikkialla maailmassa, mitä Venäjällä todella tapahtuu.

– Ei saa ummistaa silmiä, Zyskowicz toteaa.