Ben Zyskowicz: Kokoomusko kääntänyt takkinsa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan puolue kannattaa kestävällä tavalla rakennettua hoitajamitoitusta.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz ihmettelee väitteitä siitä, että kokoomus olisi muuttanut linjaansa hoitajamitoituksessa. Hallitus toi esityksensä kuluneella viikolla 0,7.n hoitajamitoituksesta eduskuntaan.

– Kokoomus kannattaa 0,7 hoitajamitoitusta. Ja nyt jotkut väittävät, että kokoomus on muuttanut kantaansa siitä, mitä olimme keväällä 2019.

– No, ei ole. silloinkin sanoimme, ettei ole mitään taikalukua, joka äkkiä lakiin laittamalla, ratkaisee tämän ongelman. Ja samaa sanoimme nytkin, eli pitää tarkastella kokonaisuutta. Emme voi laittaa vain 0,7:ää palveluasumiseen, kun tiedämme, että esimerkiksi kotihoidossa on valtavia ongelmia ja tiedämme, että jos siellä ei ole mitoitusta, niin kotipalvelusta imuroidaan niitä hoitajia. Mistä sitten saadaan hoitajia ja se rahoitus, josta hallitus ei ole esittänyt paljon mitään? Ainoastaan hallitus on tuonut esiin, että sairaiden ihmisen Kela-korvauksia leikataan, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Hänen mukaansa kokoomus on siis valmis mitoitukseen, jos hoidon kokonaisuus on kestävällä pohjalla.

Zyskowicz ottaa kantaa myös Kreikkaan tulleiden lapsien auttamiseen, mikä on herättänyt hämmennystä hallituksessa. Hänen mukaansa lapsia voidaan tuoda, jos samassa suhteessa kiintiöpakolaisten määrää hivenen alennetaan. Zyskowicz sanoo tuntevansa eron kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden välillä, mutta on sitä huolimatta valmis ratkaisemaan kiistan niin, että autettavien määrä pysyy ennallaan.