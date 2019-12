Ben Zyskowicz: Keskusta putoamassa alle kymmenen prosentin puolueeksi

Kokoomusedustajan mukaan keskusta joutuu nyt pyytelemään SDP:ltä anteeksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan ei tule yllätyksenä, mikäli keskustan kannatus laskee seuraavassa kannatusmittauksessa alle kymmeneen prosenttiin.

– Kokoomus teki välikysymyksen, joka pakotti keskustan miettimään, haluaako se olla mukana Antti Rinteen (sd.) uppoavassa laivassa mukana. Ja päätyivät siihen, että pääministerillä ei ole heidän luottamustaan, Ben Zyskowicz toteaa Verkkouutisten BenTV:ssä.

– No mitä tämä luottamus tarkoittaa? Tässä se tarkoittaa suunnilleen sitä, että keskusta on pelästynyt sitä, että heidän oma kenttänsä on niin väkevästi vastaan Rinnettä ja Rinteen hallitusta, että he päättivät tehdä siitä johtopäätökset.

– Tarkoitus tietysti oli, että keskusta näyttäisi vahvalta vaikuttajalta ja puheenjohtaja Kulmuni oikein tahtonaiselta. Mutta nyt viime hetkien kokemukset osoittavat, että keskusta on pantu pyytelemään demareilta anteeksi.

Nykyiset hallituspuolueet SDP, vihreät, RKP, keskusta ja vasemmistoliitto ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa nykyisellä pohjalla ja nykyisellä hallitusohjelmalla. Ben Zyskowiczin mukaan ”tämä tarkoittaa sitä, että keskusta haluaa jatkossakin olla tämän vasemmistohallituksen tukinaisena tai tukimiehenä”.

– Eli haluaa harjoittaa punavihreää politiikkaa. Jos tämä painaa keskustan kannatuksen alle kymmeneen prosenttiin, niin sitä ei sitten tarvitse ihmetellä.

Zyskowicz muistuttaa, että kokoomus on tällä hetkellä ainoa puolue, joka on vastustanut Antti Rinteen valintaa uudeksi hallitustunnustelijaksi. Hänen mukaansa erityisen kummallista on se, että myös perussuomalaiset ovat ennakkotietojen mukaan hyväksymässä valinnan.

– Uskokaa tai älkää, siellä keskusta, demarit ja kumppanit, vihreät tietysti, ovat päätymässä siihen, että uutta hallitusta ryhtyy tunnustelemaan, yllätys yllätys, Antti Rinne. Tämähän on aivan käsittämätöntä ja outo ratkaisu, ja kokoomus ei tätä ratkaisua hyväksy, Zyskowicz toteaa.