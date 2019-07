Ben Zyskowicz: Jäsenvaltioiden tulee valita EU-päättäjät

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mielestä kärkiehdokasmenettely pitäisi lopettaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mielestä keskustelussa EU:n keskeisten päättäjien valinnasta on kyse ”ei enemmästä eikä vähemmästä kuin EU:n perusluonteesta”.

Euroopan unionin henkilövalinnat ovat aiheuttaneet kohua, koska niissä ei huomioitu puolueryhmien kärkiehdokkaita. Komission puheenjohtajaksi on tulossa Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen.

Ben Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä olevan aivan oikein, että EU:n itsenäiset jäsenvaltiot tekivät valinnat.

− Kun Euroopan unioni ei ole valtio, ei edes liittovaltio − ja sen ei mielestäni tule koskaan sitä ollakaan − niin on aivan oikein, että itsenäiset jäsenvaltiot huippukokouksessa päämiestensä toimesta valitsevat EU:n keskeisten toimielinten, kuten komission, puheenjohtajan, Ben Zyskowicz sanoo.

Jos EU olisi valtio, olisi Zyskowiczin mukaan oikein, että Euroopan kansan valitsema parlamentti valitsisi esimerkiksi komission puheenjohtajan.

− Kyse ei siis ole demokratiasta tai parlamentarismista, kyse on EU:n perusluonteesta. Ja mitä demokratiaan tulee, niin se toteutuu sitä kautta, että EU:n jäsenmaat ovat demokraattisia valtioita − ainakin kaikkien pitäisi olla − ja niissä on kansan valitseman parlamentin luottamusta nauttiva hallitus. Tämän hallituksen edustajat siis huippukokouksessa päättävät esimerkiksi komission puheenjohtajasta.

Zyskowicz tyrmää kärkiehdokasmenettelyn.

− Euroopan unionin parlamentti on viimeisten sopimusmuutosten myötä haalinut itselleen lisää valtaa. Tämä kärkiehdokasmenettely on naurettavaa pelleilyä, josta pitäisi päästä hetimiten eroon. Koska eihän tavallinen suomalainen, ruotsalainen, puolalainen, saksalainen ja niin edelleen äänestä eurovaaleissa sen takia, että on joku naurettava kärkiehdokas asetettu, vaan hän äänestää oman maansa puolueolojen mukaan niitä tuttuja omia puolueita ja eurovaaliehdokkaita.

Komission puheenjohtajan nimitys on tulossa parlamentin käsittelyyn.

− Nyt pitää sitten toivoa, että kun tämä komission puheenjohtajan nimitys tulee parlamenttiin vahvistettavaksi niin parlamentti ei heittäydy hankalaksi ja rupea suutuspäissään asettumaan poikkiteloin koko asialle, Ben Zyskowicz sanoo.