Ben Zyskowicz: Kansaa on taas sumutettu

Kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan sote-uudistuksen säästöistä liikkuu väärää tietoa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ben Zyskowicz kritisoi sote-uudistuksen säästöistä käytyä keskustelua. Hänen mukaansa asoita on tahallaan sekoitettu.

– Tällä viikolla on taas kohistu ja sumutettu kansalaisia liittyen soten säästöpontentiaaliin, Zyskowicz sanoo uusimmassa Verkkouutisten BenTV:ssä.

Zyskowicz viittaa syytöksellään valtiovarainministeriön valtiosihteerin Martti Hetemäen toimittamaan muistioon valtiovarainvaliokunnalle ja siitä käytyyn debattiin. Muistiosta uutisoitiin isoin kirjaimin, että valinnanvapauden säästöpotentiaali on nolla. Zyskowiczin mukaan se ei ole mikään uutinen.

– Oppostitio loi mielikuvan, että kolme miljardia piti säästää ja nyt se on nolla. Siis soten kokonaisuus, joka on paljon muutakin kuin valinnanvapaus, niin siinä on puhuttu kolmen miljardin säästöistä. Ei kukaan ole väittänyt, että itse valinnanvapus olisi säästämässä kolme miljardia.

Zyskowicz huomauttaa, että Hetemäki arvioi soten säästöpotentiaaliksi 4,6 miljardia kymmenen vuoden aikana verrattuna siihen, jos sote jatkuisi nykyisellään. Valinnanvapaus ei ole edes säästökeino.

– Valiannanvapaus ei ole säästökeino. Jokainen voi valita, meneekö yksityiselle vai julkiselle. Tämä johtaa siihen, että (palveluiden) saatavuus paranee. Tämä lisää alkuvaiheessa kustannuksia, Zyskowicz sanoo.

Hänen mukaansa soten säästöt tulevat uudessa mallissa erikoissairaanhoidon säästöistä, kun perusterveydenhoito toimii paremmin, sote-palveluiden järjestäjien määrän merkittävästä vähenemisestä ja siitä, että julkisen sektorin rinnalle tulee yksityisiä palveluntarjoajia. Eli syntyy kilpailua.