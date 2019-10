Ben Zyskowicz: Kaikkea ei voi ennaltaehkäistä, mutta…

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan terapiatakuuseen luvattuja rahoja ei ole ensi vuoden talousarvioesityksessä.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) lupaamia rahoja terapiatakuun toteuttamiseen ei ole ensi vuoden talousarvioesityksessä, vaikka näin on väitetty.

– Tämä ei pidä paikkaansa. Niitä rahoja ei ole täällä, vaikka hallitus panostaa lisää mielenterveyteen. Meidän tehtävämme eduskunnassa on nyt budjetin käsittelyn yhteydessä varmistaa, että tämä kansalaisaloite ja sen vaatima 35 miljoonaa euroa toteutuvat ensi vuonna. Ei pitäisi olla mahdoton homma, koska myös kaikki nykyiset hallituspuolueet ovat ilmoittaneet kannattavansa tätä terapiatakuualoitetta, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Zyskowiczin mukaan terapiatakuuseen käytettävät rahat ovat paljon tärkeämpiä koulutukseen ja terveyteen käytettäviä varoja kuin esimerkiksi ilmaiset oppikirjat toiselle asteen koulutukseen. Hänen mukaansa on nyt eduskunnan vastuulla, että kansalaisaloite toteutuu ensi vuonna.

– On käsittämätöntä, että hiljainen oppilaitoksen oppilas tulee luokkaan ja yrittää teräaseen kanssa surmata mahdollisimman monta opiskelijaa. Kaikkea tällaista ei voida mitenkään estää. Mutta kysymys on siitä, voitaisiinko Suomessa tehdä jotain, jolla kuitenkin pyrittäisiin vielä nykyistä paremmin tällaisia tapahtumia ennaltaehkäisemään, Zyskowicz sanoo.

Ben Zyskowiczin mukaan hallituksen tulee tehdä toimia myös tiedonkulkuun ja vaitiolovelvollisuuteen liittyvien lainsäädännöllisten esteiden purkamiseksi.

– Kyse on siitä, milloin terveydenhuollon henkilöstö voi antaa tietoa poliiseille. Jos tässä on tarpeettomia esteitä, ja uskon, että on, kun keskusrikospoliisin asiantuntija näin sanoo, niin kysyn hallitukselta: oletteko valmiita yhdessä krp:n kanssa katsomaan, mitkä nämä laissa olevat tarpeettomat tiedonkulun esteet ovat, ja oletteko valmiit tuomaan nämä ongelmat korjaavan lakiesityksen tänne eduskuntaan mahdollisimman pian, mieluiten ennen kesää?, Zyskowicz kysyy.