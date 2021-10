Ben Zyskowicz: Ilman kevään empimistä rokotekattavuus olisi 80 prosenttia – ”surkein epäonnistuminen”

Kansanedustajan mukaan oikeusministeriö uskoi liian herkällä korvalla, että koronapassi voi loukata yhdenvertaisuutta.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz toi eduskuntakeskustelussa esiin eräiden oikeusoppineiden taannoisen huolen, jota piti ylikireänä tulkintana.

– Kun hallituksessa keväällä ja alkukesästä keskusteltiin niin sanotusta koronapassista, niin taas löytyi oikeusoppineita, joiden mielestä koronapassista säätäminen olisi ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen kanssa. Vielä erikseen eräät korostivat, että jos vaihtoehtona on testi mutta testi ei ole ilmainen kaikille, niin silloin ainakin tämä yhdenvertaisuus on huomattavassa vaarassa, Ben Zyskowicz sanoi.

Zyskowiczin mukaan onneksi eduskunnan perustuslakivaliokunta ei hyväksynyt näitä ajatuksia koronapassista.

Viivyttely oli hänen mielestään kuitenkin ”hallituksen surkein epäonnistuminen koronatoimissa”.

– Kysyn tämän myös siksi, että esimerkiksi hallintovaliokunnassa, jossa olen mukana, olen huomannut, että oikeusministeriön virkamiehet, jotka monet ovat näiden ylikireän perustuslakitulkintalinjan edustajien oppilaita, valitettavan usein ovat näkevinään perustuslaillisia ongelmia asioissa, joissa muissa Euroopan maissa ei nähdä perustuslaillisia ongelmia ja joiden ongelmien näkeminen vaikeuttaa tai hidastaa Suomessa järkevien uudistusten tekemistä.

– Haluan tästä koronapassista kyllä vielä sanoa, että perustuslakivaliokunta ei ollut ottanut asiaan kantaa ja kuitenkin oikeusministeriössä herkällä korvalla ilmeisesti kuunneltiin tätä kritiikkiä siitä, miten tämä mahdollisesti loukkaa yhdenvertaisuutta, ja se oli yhtenä syynä — ei ainoana mutta yhtenä syynä — ilmeisesti viivyttämässä koronapassin käyttöönottoa Suomessa. Jos tämä passi olisi otettu käyttöön alkukesästä, Suomen rokotekattavuus tänä päivänä olisi uskoakseni yli 80 prosenttia. Miettikää sitä, Zyskowicz kehotti.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoi olevansa Ben Zyskowiczn tavoin huolissani koronatilanteesta.

– Tässä voi myös sanoa, että itse kannatan tätä koronapassia ja on hyvä, että me pääsimme siitä yhteisymmärrykseen. On myös niin, että sitä tarvitaan, jos tilanne tästä vielä heikkenee, ja sen vuoksi on hyvä, että se on nyt hyväksytty. Emme me silloin keväällä tienneet, Anna-Maja Henriksson sanoi.

– Me ehkä uskoimme kaikki, että tämä menee parempaan suuntaan, ja elimme siinä toivossa, että tällaiseen tilanteeseen ei jouduttaisi. No, tässä jokainen kyllä yrittää parhaansa joka päivä, siitä olen vakuuttunut, ja yhdessä me voimme tehdä tällekin asialle paljon.