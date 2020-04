Ben Zyskowicz: Hallitus väisti poliittista vastuuta

Kansanedustajan mukaan päätös Uudenmaan eristyksen lopettamisesta ei ollut juridisesti yksiselitteinen.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz pitää Uudenmaan eristyksen lopettamista esimerkkinä viime vuosina tapahtuneesta politiikan oikeudellistumisesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vetosi päätöksessään siihen, ettei eristyksen jatkamiselle ollut enää oikeudellisia edellytyksiä. Marinin mukaan hallituksella ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lakkauttaa eristys etuajassa.

– Hallitukselle normaalisti kuuluva poliittinen vastuu haihtui savuna ilmaan. Niinpä hallituspuolue keskusta saattoi samanaikaisesti ilmoittaa, että se vastustaa tämän eristyksen lakkauttamista – ja samanaikaisesti hallituksessa päättää eristyksen lakkauttamisesta. Aika outoa siis, Ben Zyskowicz toteaa Verkkouutisten BenTV:ssä.

Hän pohtii, olisiko hallituksella ollut jokin toinen vaihtoehto.

– Tietysti Suomessa ja kaikissa muissa oikeusvaltioissa on tarkasti noudatettava lakia ja erityisesti perustuslakia. Kolme pointtia: juridiikka on aina tulkintaa, ja siinä on harvoin vain yhtä oikeaa ratkaisua. Toiseksi on totta, että kaksi oikeustieteen tohtoria, nimittäin kansleri [Tuomas] Pöysti ja kansliapäällikkö [Pekka] Timonen olivat sitä mieltä, että oikeudellisia edellytyksiä jatkamiselle ei ollut, Ben Zyskowicz sanoo.

– Mutta perjantaina Ylen sivuilla kolme muuta oikeustieteen tohtoria – Lasse Lehtonen, professori Asko Uoti ja apulaisprofessori Pauli Rautiainen – olivat sitä mieltä, että hallituksella olisi ollut muita käytettävissä myös muita mahdollisuuksia, Zyskowicz jatkaa.

Kansanedustajan mukaan juridiikassa ratkaisevaa on, miten asia perustellaan ja mistä näkökulmasta sitä katsotaan. Hallituksen oikeudelliset neuvonantajat katsoivat, ettei Uudenmaan eristykselle ollut edellytyksiä, koska se ei ollut enää välttämätöntä.

– Nyt herää kysymys, että välttämätöntä suhteessa mihin? Tietysti viime kädessä on kyseessä oikeudesta elämään. Ja kun hallitus oli perustellut tätä päätöstään alun perin muiden maakuntien terveydenhuoltokapasiteetin turvaamisella, niin siihen nähden se ei ollut ilmeisesti enää välttämätöntä, Ben Zyskowicz pohtii.

Päätös olisi voitu perustella myös niin, että eristyksen kautta koronaviruksen raju leviäminen muihin maakuntiin voidaan estää.

– Niin silloinhan tämä edellytys välttämättömyydestä olisi asettunut ihan toiseen valoon. Hallituksen olisi joka tapauksessa pitänyt viime kädessä kantaa poliittinen vastuu ratkaisustaan, Zyskowicz sanoo.