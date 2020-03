Ben Zyskowicz: Hallitus tukee Kreikkaa kuin köysi hirtettyä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan hallitus tuntuu olevan sekaisin kuin hyrrä.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz pitää hallituksen kantaa Turkin ja Kreikan rajakriisiin edelleen epäselvänä.

Ben Zyskowiczin mukaan ”hallitus tuntuu tässä olevan sekaisin kuin hyrrä”. Hänen mukaansa keskustalaiset, keskusta kuten esimerkiksi Mauri Pekkarinen, ovat hyvin selvästi antaneet tukensa kokoomuksen linjalle. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo (vihr.) on sisäministerinä sen sijaan linjannut hänen mukaansa toista.

– Kreikka on laittanut rajansa kiinni, ja ilmoittanut, että noin kuukauteen se ei ota vastaan turvapaikkahakemuksia, vaikka sinänsä kansainväliset sopimukset kuten Geneven pakolaissopimus edellyttävät, että ihmisillä on oikeus tulla maahan ja hakea turvapaikkaa. Minun mielestäni ja kokoomuksen mielestä tässä poikkeuksen tilanteessa Kreikka on menetellyt oikein ja järkevällä tavalla, eikä ole suostunut tällaiseen Turkin poliittisen vaikuttamisen kohteeksi, Ben Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BENTV:ssä.

– Mutta mikä on Suomen hallituksen kanta? Siitä ei ota kyllä selvää Erkkikään.

Kansanedustaja viittaa suoraan sisäministerin perjantaina antamaan Kreikka-linjaukseen, jonka mukaan Suomi tukee Kreikkaa noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia ja perus- ja ihmisoikeuksia.

– Se on vähän sama kuin tämä vanha sanonta, että tukee kuin köysi hirtettyä, Zyskowicz katsoo.

– Hallituskin sanoo tukevansa Kreikkaa, mutta ei siis itse asiassa tue Kreikkaa siinä, mitä Kreikka tekee. Ei ainakaan, jos asiasta kysyy ministeri Ohisalolta.

– Kun keskusta tuntuu olevan kokoomuksen kanssa samoilla linjoilla, niin taas herää se sama kysymys. Mitä keskusta tekee tässä vasemmistohallituksessa? Miksi he ovat tällaisen vasemmistohallituksen tuki- ja pönkäpuolue. Siinä on keskustalaisille miettimistä.