Ben Zyskowiczin mukaan hallitus on raja-asiassa täysi sekaisin

Kansanedustaja ihmettelee, miksi hallitus ei näe tarvetta aloittaa lainvalmistelua rajan turvallisuuden varmistamiseksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz ihmettelee sitä, että hallitus ei koe tarvetta aloittaa lainvalmistelua sen varalta, että Suomen rajalla toistuisi sama tilanne, mikä on käynnissä Puolan ja Valko-Venäjän välisellä rajalla. Hänen mukaansa kukaan ei ole vaatimassa rajamuuria, vaan keskustelun tarkoituksena on löytää keinot rajan turvaamiseen mahdollisen kriisin varalta.

Valko-Venäjää on syytetty tuhansien ihmisten järjestelmällisestä siirtämisestä Valko-Venäjän ja Puolan vastaiselle rajalle osana Euroopan unionin vastaista hybridioperaatiota.

Oppositio joutui Zyskowiczin mukaan tekemään asiasta välikysymyksen, koska hallitus ei koe tarvetta aloittaa lainvalmistelua.

– Suomessa oppositio on vaatinut välikysymyksessä, että suomi saattaa lainsäädännön tältä osin ajan tasalle. No tälläinenkin ajantasaistaminen on tietysti muka vastoin kansainvälistä oikeutta. Selvitetään asia. Säädetään laki ajan tasalle. Me olemme tehneet välikysymyksen sen takia, että hallitus on täysin sekaisin eikä tunnu näkevän ainakaan mitään pikaista tarvetta aloitta lainvalmistelu tässä suhteessa, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Hänen mielestään on tärkeää keskustella siitä, ovatko kaikki Valko-Venäjän ja Puolan rajalla olevat ihmiset pakolaissopimusten tarkoittamia turvapaikanhakijoita.

– Onko todella näin, ensinnäkin, ovatko nämä ihmiset siellä Valko-Venäjän ja Puolan välisellä rajalla, ovatko he turvapaikanhakijoita? Ainakaan mistään siitä mitä he kertovat ja mitä media kertoo, heidän motiiveistaan ja heidän tilanteistaan siellä Kurdistanissa, ei voisi päätellä, että heitä vainotaan ja, että he hakevat sen takia kansainvälistä suojelua, Zyskowicz sanoo.

– Toiseksi mitä meidän pitää ajatella siitä, että he ovat tämmöisen häikäilemättömän Valko-Venäjän masinoivan manööverin uhreja. Ovatko he pakolaissopimusten tarkoittamia turvapaikanhakijoita?, hän jatkaa.

Kolmanneksi kansanedustaja kysyy, kuinka pitkälle tätä ajattelua voi venyttää.

– Onko kansainvälisen oikeuden mukaan todellakin niin, että jos Valko-Venäjä marssittaisi puolan vastaiselle rajalle 30 000 venäjän armeijan sotilaista ilman kiväärejä siviiliasuissa, ja nämä sotilaat huutaisivat kovaan ääneen, että asylumn asylumn niin heidätkin pitää päästää rajan yli hakemaan turvapaikkaa? Onko todella näin, Zyskowicz sanoo.

Ben Zyskowiczin mukaan tarkastaltaessa tilannetta kansainvälisen oikeuden näkökulmasta täytyy nähdä todellisuus, mikä raja-alueella vallitsee.

– Onko kansainvälinen oikeus todellakin sokea niille todellisille tekijöille ja olosuhteille, missä tuolla nyt toimitaan. Itse en usko, että on sokea. Päinvastoin itse uskon, että kun Euroopan ihmisoikeussopimus tulee arvioitavaksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa niin myös näille mainitsemilleni näkökohdille annetaan painoarvoa kun tulkitaan, mitä kansainvälinen oikeus vaati tässä tilanteessa, sanoo Zyskowicz.