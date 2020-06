Ben Zyskowicz: Hallitus jäi taas kiinni salailusta

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan salailu on ollut toistuvaa.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz kehottaa Verkkouutisten BenTV:ssä pääministeri Sanna Marinia (sd.) olemaan hermostumatta.

Hän viittaa eduskunnan torstain kyselytunnin keskusteluun. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kysyi siellä hallituksen salailukulttuurista. Pääministeri Marin vastasi jyrkästi ja kuvasi Wallinheimon puheenvuoroa muun muassa ”epäasialliseksi”.

– Tosiasia on se, että vaikka hallituksella on hyvät periaatteet viestinnän avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, on ollut jo useita tilanteita, joissa hallitus on jäänyt kiinni salailusta, Ben Zyskowicz sanoo.

Viimeisin esimerkki koski hänen mukaansa EU:n hätärahoituspakettia koskevan asiakirjan salaamista. Zyskowicz huomauttaa tästä tulleen eduskunnan perustuslakivaliokunnalta ”kunnon moitteet”.

Hän listaa muitakin.

– Sitä ennen oli salattu muun muassa nämä epidemialaskelmien taustaoletukset, ja pääministerin valtiosihteerin johtama epidemiakoordinaatioryhmä salasi omat paperinsa aluksi.

– Al-holin naisten osalta sanottiin aluksi, että he ovat aivan itse hakeutuneet sinne Suomen lähetystöön Turkissa. Myöhemmin kävi ilmi, että Suomen viranomaiset olivat auttaneet heitä Syyriasta Turkkiin siirtymään rajan yli. En ole henkilökohtaisesti ollenkaan varma, että vielä kaikki Suomen viranomaisten välillinenkin apu näille naisille olisi tullut julki.