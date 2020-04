Ben Zyskowicz: Hallitus ei ota vastuuta mistään

Kokoomuksen kansanedustaja syyttää hallitusta vastuunpakoilusta.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) ottaa Verkkouutisten BenTV:ssä kantaa viime päivinä velloneeseen kohuun yritystukien jakamisesta. Kritiikin kohteeksi on joutunut etenkin yritystukia jakanut Business Finland.

Zyskowicz korostaa, että kohussa on haukuttu ”väärää puuta”.

– Ei vika ole Business Finlandin ahkerien työntekijöiden jotka hiki hatussa tekevät päätöksiä, vaan vika on niiden, jotka ovat asettaneet ne ehdot ja säännöt, joiden puitteissa päätökset on tehtävä.

Zyskowicz ihmettelee, miksei hallitus alun perin säätänyt tuen ehtoja ja sääntöjä sellaisiksi, että ne olisi kohdistettu oikein niihin yrityksiin, jotka ovat kärsineet koronakriisin aiheuttamasta poikkeustilasta.

– Tämä on se kysymys, joka pääministerille ja hallitukselle pitää esittää.

Zyskowicz katsoo, että Sanna Marinin (sd.) hallitus ei ota vastuuta mistään, vaan vierittää vastuun virheistä virkamiehille.

– Vähän on ollut sellainen työnjako, että jos mokataan kentällä, tehdään rosvojen kanssa kauppaa maskeista tai jaetaan väärille yrityksille yritystukea, se on aina virkamiesten vika. Hallitus ei ota vastuuta mistään, vaikka hallituksen vastuulla on sekä se, mitä päätöksiä se tekee että siitä huolehtiminen, että ne päätökset on asianmukaisesti toimeenpantavissa ja asianmukaisesti toimeenpannaan.