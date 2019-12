Ben Zyskowicz: Hallituksen tavoitteeseen ei usko enää kukaan

Kokoomuksen kansanedustaja ennustaa Sanna Marinin hallitukselle haastavaa kevättä.

Kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok.) mukaan Antti Rinteen (sd.) ja Sanna Marinin (sd.) hallitukset ovat tehneet kesän jälkeen myös monia myönteisiä päätöksiä.

– On korotettu pienimpiä eläkkeitä ja mikä vielä tärkeämpää, on panostettu koulutukseen kaikilla koulutustasoilla. On pienennetty varhaiskasvatuksen ryhmiä yli 3-vuotiaiden kohdalla, on lisätty poliisien määrää ja laitettu lisää voimavaroja myös terveydenhuoltoon. Kaikki tärkeitä asioita, Ben Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Ensi vuoden suurimpana haasteena on löytää rahoitus yli 1,2 miljardin euron lisämenoille.

– Hallitus on ajatellut, että rahoitus löytyy korottamalla työllisyysaste 75 prosenttiin. Se on hyvä tavoite, mutta hallitus ei ole ainakaan vielä ollut valmis mihinkään sellaisiin keinoihin, jotka tuota tavoitetta edistäisivät, Zyskowicz toteaa.

– Samanaikaisesti hallitus pyrkii siihen, että julkinen talous olisi tasapainossa vuonna 2023. Ja siihen ei taida uskoa enää kukaan muu kuin pääministeri ja valtiovarainministeri, ja hekin ihan virkansa puolesta.

Eduskuntavaalien jälkeen laadittuun hallitusohjelmaan kirjattiin hyvin kunnianhimoinen ohjelma ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Hallitus on vakuuttanut, etteivät muutokset kirpaise suomalaista teollisuutta tai tavallisia kansalaisia.

– Ratkaisujen löytäminen tulee olemaan äärettömän vaikeaa, Ben Zyskowicz pohtii.

Sote-uudistus ei kaadu

Kansanedustaja arvioi useaan kertaan viivästyneen sote-uudistuksen menevän vihdoin eteenpäin ensi vuoden aikana.

– Perustuslakiasiantuntijoita on alle yhden käden sormet. He ovat kaataneet sen kaksi kertaa toissavaalikaudella ja kolme kertaa viime vaalikaudella. Jos he nytkin kaataisivat sote-uudistuksen perustuslaillisiin ongelmiin, niin moni muukin ihmettelisi Kimmo Sasin ja minun lisäkseni, että eivätköhän nämä perustuslakitulkinnat ole jo liian tiukat, Ben Zyskowicz sanoo.

– Sen vuoksi näillä kavereilla on itsesuojeluvaistoa. Ja kun kyse on kuitenkin tulkinnasta, niin he löytävät ehkä jotain pieniä ongelmia, jotka korjataan. Eli sote-uudistus ei tällä kertaa tule kaatumaan perustuslaillisiin ongelmiin, Zyskowicz arvioi.