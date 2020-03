Ben Zyskowicz: Suomiko päästäisi Venäjän operoimat henkilöt rajan yli?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustaja pitää sisäministeriön kansliapäällikön linjausta uskomattomana.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz arvostelee rajusti sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiän lausuntoa siitä, kuinka Suomi menettelisi, jos sen rajalle tulisi huomattava turvapaikanhakijoiden paine, kuten on käynyt Kreikassa.

Kreikka on joutunut hybridivaikuttamisen kohteeksi, kun Turkki on lähettänyt sen rajalle turvapaikanhakijoita käyttäen tilannetta hyväksi neuvotteluissa EU:n kanssa. Suomessa on spekuloitu sillä, miten täällä toimittaisiin, jos Venäjä päättäisi lähettää rajalle niin sanottuja turvapaikanhakijoita valtavan määrän. Pitäisikö tässä tilanteessa raja sulkea, vaiko ottaa turvapaikanhakijat kansainvälisten sopimusten edellyttämään viranomaiskäsittelyyn Suomeen.

Kansliapäällikkö Kirsi Pimiän mukaan Suomi ei voisi toimia kuten Kreikka, joka sulki rajansa. Hänen mukaansa Suomi sitoutuisi kansainvälisiin sopimuksiin ja käsittelisi hakemukset. Zyskowicz arvostelee kovin sanoin kansliapäällikön näkemystä.

– Hei, haloo. Jos Vladimir Putin marssittaisi 50 000 niin sanottua turvapaikanhakijaa rajallemme, niin aivan varmasti laitamme rajamme kiinni ja ajattelemme kansallista turvallisuutta, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Hallituksessa vihreä sisäministeri Maria Ohisalo on tukenut nimittämänsä kansliapäällikkö Pimiän linjaa, kun taas keskustalaiset ja myös pääministeri Sanna Marin (sd.) ovat todenneet, että raja on tarvittaessa suljettava. Kokoomus on puolestaan ehdottanut lakimuutosta, joka mahdollistaisi turvapaikkahakemusten rajoittamisen määräajaksi.

Zyskowicz asettaa kyseenalaiseksi kansliapäällikön soveltuvuuden tehtäväänsä. Hänen mukaansa Pimiä saattoi olla pätevä vihreän eduskuntaryhmän sihteerinä ja yhdenvertaisuusvaltuutettuna mutta ei kansliapäällikkönä.

– Tällainen naiivi idealisti ei sovi sisäministeriön kansliapäälliköksi, Zyskowicz puuskahtaa.