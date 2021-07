Ben Zyskowicz: Että minä ja vaimoni olisimme etnonationalisteja?

Kokoomuksen kansanedustaja ihmettelee yhteen sanaan takertumista kotouttamiskeskustelussa.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz ihmettelee kokoomuksen maahanmuutto-ohjelmasta käytävää keskustelua. Hänen mukaansa keskustelussa keskitytään vain yhteen väärään sananvalintaan sen sijaan, että käsiteltäisiin itse ohjelman asiasisältöä.

– Ainoastaan on kiinnostanut tämä väärä sana ja siihen liittyen tämä sosiaaliturvan muuttaminen kannustavammaksi niille maahanmuuttajille, jotka ovat vielä kotoutumisvaiheessa. Esimerkiksi Yleisradio onnistui torstaina tekemään jutun tästä asiasta. Kerrottiinko siinä, että mitä se kokoomus sitten esittää? No ei tietystikään, kerrottiin vain että siitä ollaan nyt eri mieltä jossakin. Siis sellaista journalismia, Zyskowicz ihmettelee Verkkouutisten BenTV:n uusimmassa jaksossa.

Zyskowicz pitää typeränä julkisuudessa esitettyjä tulkintoja siitä, että kokoomus pyrkisi perussuomalaisten tontille nyt, kun puheenjohtaja Jussi Halla-aho on luopumassa pestistään.

Hän ei ymmärrä myöskään väitteitä kokoomuksen etnonationalismista tai rasismista.

– Siis minä tai vaimoni, joka on tataari. Siis mekö olisimme etnonationalisteja? Siis aivan pöllöjä tulkintoja! Kukaan ei ole ollut kiinnostunut siitä, että mitä ne yhdeksän linjausta, jotka kokoomus esittää, niin mitä ne tarkoittaa ja miten ne toimii. Ei juurikaan, Zyskowicz päivittelee.

– No mitä me sitten esitetään? No, me esitetään muun muassa, että prosessit olisivat nopeampia. Esitetään muun muassa sitä, että sosiaaliturva olisi kannustava, että on kannustimet maahanmuuttajilla opiskella kieltä, kotoutua Suomeen, koska silloin myös sosiaaliturva paranee. Ja esitetään muun muassa Närpiön mallia, jossa näille maahanmuuttajaperheille tulisi mentoreita, tulisi tukiperhe, joka auttaisi heitä sopeutumisessa ja kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Ai kauheata, tällaista me esitetään.

Zyskowicz kritisoi kokoomuksen ohjelman sanavalintaan tarttuneita siitä, etteivät he esitä itse ohjelmaan mitään korjauksia.

– No mitä te muut esitätte? Hei Joonas Könttä, kepu ja muut. Oletteko tyytyväisiä, että maahanmuuttajien työttömyysaste on yli kaksi kertaa suurempi kuin niiden, jotka on Suomessa pitempään olleet? No ette ole tyytyväisiä. Oletteko tyytyväisiä nykyisen kotouttamisen onnistumiseen? No ette ole tyytyväisiä. Sen sijaan te viisastelette jostain meidän epäonnistuneesta sanavalinnasta. Esittäkää itse parempia keinoja, jotta kotoutuminen onnistuisi paremmin, Zyskowicz kehottaa.