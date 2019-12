Ben Zyskowicz: Eikö Ruotsi muka ole oikeusvaltio?

Kokoomuksen kansanedustaja kysyy, aikooko pääministeri julistaa, ettei muualla noudateta kansainvälisiä sopimuksia.

Kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan on hienoa, että Syyrian al-Holin ISIS-leiriltä kotiutetaan kaksi orpolasta. Muutkin leirin suomalaiset lapset tulisi hänen mukaansa saada Suomeen.

– Mutta näitä jihadistinaisia emme Suomeen halua, hän jatkaa Verkkouutisten BenTV:ssä.

– Nyt on väitetty, että ollakseen oikeusvaltio, Suomen on tuotava myös aikuiset, jos lapsen etu sitä vaatii. Kumma juttu. Eikö Ruotsi ole oikeusvaltio? Eikö Norja, eikö Tanska, eikö suurin osa Euroopan unionin jäsenmaista ole oikeusvaltioita? Eivätkö ne noudata kansainvälisiä sopimuksia, koska niissä ei ole päädytty siihen, että aikuisetkin on tuotava, Ben Zyskowicz sanoo.

Hänen mukaansa syntyisi mielenkiintoinen keskustelu, jos pääministeri Sanna Marin (sd.) julistaisi Ruotsin valtiovierailulla, ettei Ruotsi ole oikeusvaltio tai ruotsalaiset noudata kansainvälisiä sopimuksia.

Ben Zyskowicz vastaa myös väitteisiin siitä, ettei lapsia ja äitejä voitaisi erottaa leirillä, koska Suomen lainsäädäntö ei sitä salli.

– Kumma juttu, kun päätöksessään oikeuskansleri on eri mieltä. Hänen mielestään näinkin voidaan menetellä. Olennaista on, että jatketaan neuvotteluja ja ponnisteluja kaikkien suomalaisten lasten saamiseksi turvaan. Kun sanotaan, etteivät kurdit suostu. No eivät he tänään suostu, mutta ehkä huomenna jo suostuvat, kun neuvotteluja jatketaan.

Keskustan toimintaa Zyskowicz kuvaa ”surulliseksi”.

– Ensin puheenjohtaja (Katri) Kulmuni A-studiossa ja puolueen miehet somessa kertovat, että he ovat samaa mieltä kuin kokoomus – eli että lapset pitää pelastaa, mutta näitä jihadistinaisia Suomeen ei tuoda, hän toteaa.

Ben Zyskowiczin mukaan keskusta heittäytyi kuitenkin vasemmistoliiton ja vihreiden jalkojen juureen hallituksen joulukuun 16. päivän neuvottelujen jälkeen ja hyväksyi punavihreiden linjan.