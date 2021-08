Ben Zyskowicz: Ei tämä ole hyvä asia, Sanna Marin

Kokoomusedustajan mukaan kaikkiin asioihin voi halutessaan liittää yhdenvertaisuusongelman.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz pitää ylikireää perustuslain tulkintaa Suomen kannalta ongelmallisena.

Hän kommentoi Verkkouutisten BenTV:ssä pääministeri Sanna Marinin Ylen A-studiossa torstaina antamaa lausuntoa, jossa pääministeri puolusti Suomen tiukkaa perustuslakiseulaa.

– Pääministeri Marin sanoi torstaina A-studiossa, että ”joo, meillä on tiukka perustuslakiseula – ja se on tietenkin hyvä asia” – no ei se ole hyvä asia, jos ja kun se johtaa siihen, että Suomessa ei voida ottaa käyttöön sellaisia keinoja, jotka voidaan ottaa käyttöön kaikkialla muualla sivistyneessä Euroopassa, Ben Zyskowicz sanoo.

– Pääministeri Marin sanoi, että tässä (koronapassissa) on merkittäviä oikeudellisia käytännön ongelmia. No, sehän on totta. Jokaisessa lakihankkeessa on oikeudellisia ja käytännöllisiä asioita, jotka pitää ratkaista. Mutta se, että tässä nähdään perustuslaillisia ongelmia – se on kyllä tällainen suomalainen erityispiirre, kokoomusedustaja päivittelee.

– Esimerkiksi puoli vuotta odotettiin sitä maahantulon pakkotestausta, kun oli perustuslaillisia ongelmia. Sitten odotettiin tätä koronapassia kuukausia ja odotetaan vieläkin, kun on ”perustuslaillisia ongelmia”. Eihän se oli hyvä asia. Pitää tehdä perustuslakipunnintaa. Tällaisella ylikireällä yksipuolisella tulkinnalla aiheutetaan muille ongelmia.

Zyskowiczin mukaan ylikireällä yksipuolisella tulkinnalla aiheutetaan pahimmassa tapauksessa vain uusia ongelmia. Hän ottaa esimerkiksi pakkotestien viipymisen Suomen ulkorajoilla.

– Kuinka monta tuhatta suomalaista sairastui, tai jopa kuoli, kun ei päästy testaamaan maahantulijoita? Ja nyt, kun koronapassi on viivästynyt, niin missä on taiteilijoiden oikeus työhön, joka on myös perustuslaillinen oikeus? Missä on tapahtumanjärjestäjien ja yrittäjien oikeus elinkeinoon?

– Ei tämä ylikireä tulkinta ole hyvä asia, vaikka pääministeri Marin sanookin, että se olisi tietenkin. Ei se ole. Mitä yhdenvertaisuuteen tulee, niin jos sitä ylikorostetaan ja ylikiristetään – niin miten esimerkiksi lapsilisää voidaan maksaa 16-vuotiaalle, mutta ei 17-vuotiaalle? Miten se on yhdenvertaista? Molemmathan ovat lapsia. Tai miten voi verotuksessa olla niin, että jos vain makaat sohvalla ja saat pääomatuloa, niin saat kevyemmän verotuksen kuin silloin, kun teet ahkerasti töitä. Miten se on yhdenvertaista?

– Pointtini on se, että kaikkiin asioihin voi liittää yhdenvertaisuusongelman, jos haluat. Ja vain Suomessa siitä tehdään oikeudellinen ja perustuslaillinen ongelma. Muualla käydään normaalia poliittista debattia ja kiistellään poliittisesti siitä, että onko tämä liikaa tasa-arvoa. Se on normaali poliittinen prosessi. Mutta meillä siitä tehdään oikeudellista ja perustuslaillista ongelmaa.

Zyskowiczin mukaan ylikireä perusoikeustulkinta ”kaventaa kansan valitseman eduskunnan lainsäätämisvaltaa”. Ylikorostaessaan joitakin perusoikeuksia se rikkoo kokoomusedustajan mukaan myös joidenkin muiden ihmisten perusoikeuksia.

– Se ei ole hyvä asia, uskokaa nyt. Vaikka koko päävaltavirta – Marin, media, poliitikot – ovat samaa mieltä.