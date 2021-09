Ben Zyskowicz budjettiriihestä: Vihreille jäi käteen tyhjä kortti

Kokoomusedustajan mukaan hallituspuolueella on kova tarve kannatuksensa nostamiseen.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan vihreille jäi budjettiriihen ilmastopäätöksistä käteen vain tyhjä kortti.

– Kepu on ollut näreissään siitä, että vihreät teki tällaisen performanssin. Ei ole mitään syytä olla. Vihreäthän vain apinoivat sen, minkä kepu teki kehysriihessä. Eli ensin uho ennen riihtä, profiili nousi. Sitten riihtä vähän pitkitettiin, annettiin periksi ja sitten toivottiin, että tämä profiilin nosto olisi poikinut poliittisia pisteitä, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Kokoomusedustajan mukaan riihi meni kokonaisuudessaan ”juuri niin kuin odotettiin” – vihreät nosti profiiliaan ilmastoasioissa, hallitus otti seitsemän miljardia lisää velkaa budjetin päälle ja työllisyystoimista päättäminen lykättiin ensi kevääseen.

– Viime kehysriihessähän [keskustan puheenjohtaja] Annika Saarikko puhui ennen riihtä ja sen jälkeen kauniisti siitä, miten velkaantuminen pitää saada kuriin. No, kannattiko se kepun uho silloin? Kannattiko vihreiden uho nyt?, Zyskowicz kysyy

– Ehkä omat joukot innostuivat, mutta ainakaan kepun kannatusta se ei vahvistanut silloin. Vahvistaako tämä – että sitten lopuksi saatiin suunnilleen nolla eli tyhjä kortti – vihreiden kannatusta, jolla heillä on paha tarve, kun vihreät sai kunnallisvaaleissa oikein kunnolla turpiin? Se nähdään varmaan siinä, miten kenttä puoluekokouksessa reagoi ja äänestäjien reaktio nähdään sitten myöhemmin.

Kokoomusedustaja pitää seitsemän miljardin alijäämää ”käsittämättömänä”.

– Kyselytunnilla [kokoomuksen kansanedustaja] Sanni Grahn-Laasonen kysyi, että miten on mahdollista, että vaikka on paras talouskasvu vuosikausiin, joka tuo tuloja ja pienentää menoja, niin budjetti on silti lähes seitsemän miljardia alijäämäinen? Aivan käsittämätöntä. Ja [pääministeri Sanna] Marin (sd.) sanoo, että hallituksen talouspolitiikka on ollut onnistunutta. Ja sitten, kun perussuomalaiset kyseli, että miten te laitatte näin paljon rahaa kehitysapuun, että eikö se ole muualta pois, niin Marin sanoi, että ei – me laitetaan satoja miljoonia myös tuonne ja tänne hyviin tarkoituksiin. On se sitten vaikeaa ja vastuullista tämä Marinin hallituksen politiikka: Laitetaan velkarahaa tuonne, tuonne ja tuonne, Zyskowicz tilittää.

– Onneksi kuitenkin jostain säästetään, nimittäin poliisilta. 30-40 miljoonaa puuttuu ensi vuodelta. Tämä on hallituksen arvovalinta.

– Ei mitään väliä sisäisestä turvallisuudesta, ei rikosten tutkinnasta tai niiden ehkäisystä. Poliisilta voi säästää, Zyskowicz päivittelee.