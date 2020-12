Ben Zyskowicz avautuu terveydestään HS:lle: Kansanedustajan ura voi olla ohi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustaja perustelee vaikeaa päätöstä terveyssyillä.

Kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että hänen uransa kansanedustajana voi päättyä meneillään olevaan vaalikauteen.

– Vihoviimeistä päätöstä en ole tehnyt, mutta näillä näkymin olen lopettamassa tähän kauteen, hän sanoo.

Kansanedustajuudesta luopumista hän perustelee terveyssyillä. Zyskowicz kertoo HS:lle kärsineensä 1990-luvulta lähtien kroonisesta migreenistä. Se tarkoittaa sitä, että lääkkeistä huolimatta hän kärsii päänsärystä joka päivä. Vanhemmalla iällä migreenin seuralaiseksi on hiipinyt myös masennus.

Terveysongelmiensa vuoksi Zyskowicz on jo karsinut tehtäviään eduskunnassa.

– Terveysmurheet ovat rokottaneet kapasiteettiani. Meikäläisessä oli virtaa silloin kun olin nuori ja terve, nyt olen enää ja, Zyskowicz sanoo HS:lle.

Zyskowicz on ollut kansanedustajana yhtäjaksoisesti vuodesta 1979 lähtien. Pitkän poliittisen uransa aikana Zyskowiczille on tarjottu paikkaa myös valtioneuvostossa eli hallituksessa. Haastattelussa hän kertoo, että on kieltäytynyt tehtävistä juuri migreenin vuoksi.

– Se ei ole ollut minulle katkera pala. Olen hyvin onnistunut myymään itselleni ajatuksen, että tässä on pärjättävä niillä rajoitteilla, jotka ovat kohdalle sattuneet, Zyskowicz sanoo.