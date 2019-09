Ben Zyskowicz: Auttaako hallitus Al-Holin leiriltä Suomeen?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mielestä hallituksen tulee linjata, että aikuisia ei auteta Suomeen, mutta pienet lapset pyritään tuomaan turvaan.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) haluaa tietää, mikä on on hallituksen tavoite ja tahtotila Al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten suhteen. Zyskowicz on jättänyt asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen tänään perjantaina.

Zyskowiczin mukaan suomalaisilla on oikeus tietää, mihin hallitus asiassa pyrkii.

– Hallitus on nyt vatvonut yli kolme kuukautta asiaa, jonka se lupasi ratkaista mahdollisimman pian, Zyskowicz toteaa.

Hänen mukaansa ministerit ovat kysyttäessä kertoneet asian selvittämisestä sekä käymistään erilaisista taustakeskusteluista. Lisäksi he ovat korostaneet tapaukseen liittyviä oikeudellisia ja käytännöllisiä ongelmia ja pyöritelleet hartaasti itsestäänselvyyksiä, kuten sitä, että Suomi on oikeusvaltio tai sitä, että jokaisella suomalaisella on jo perustuslakimme mukaan oikeus palata Suomeen.

– Asian monitahoinen vaikeus on varmasti totta, mutta eikö Suomen kansalla olisi jo oikeus tietää vastaus siihen peruskysymykseen, mikä on maamme hallituksen tahtotila tässä asiassa? Mihin hallitus näissä selvityksissä ja keskusteluissa pyrkii? Halutaanko auttaa leiriltä Suomen kansalaisia Suomeen? Jos halutaan, koskeeko tämä vain orpolapsia vai muitakin lapsia? Entä koskeeko tämä myös aikuisia, jotka ovat omaehtoisesti menneet barbaarisen ja brutaalin terroristijärjestön tueksi? Tämä on ydinkysymys.

Zyskowiczin mielestä hallituksen tulee linjata, että aikuisia ei auteta Suomeen.

– Toisaalta tulee linjata, että varsinkin pienemmät lapset pyritään tuomaan tänne turvaan. Tämäkin olisi täysin poikkeuksellista menettelyä, mutta siihen on olemassa hyvät syyt. Esimerkiksi rankoissa oloissa kasvavat ja jatkuvalle indoktrinaatiolle altistetut lapset ovat erityisen alttiita radikalisoitumiselle ja terrorismin tielle lähtemiselle.

Zyskowiczin mukaan on selvää, että lasten pelastaminen vaaralliselta leiriltä Suomeen on lapsen edun mukaista riippumatta siitä, miten lapsen huoltaja asiaan suhtautuu.