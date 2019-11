Ben Zyskowicz: Antti Rinne osaa työmarkkinoiden kanssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja ihmettelee ennennäkemätöntä lakkosumaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz ottaa Verkkouutisten BenTV-lähetyksessä esiin juuri päättyneen postikiistan.

– Kun viime hallituskaudella Juha Sipilän (kesk.) ollessa pääministerinä syntyi tällaisia työmarkkinaongelmia, niin aina moitittiin, että Sipilä on sellainen, joka ei ymmärrä miten työmarkkinoiden kanssa toimitaan, Ben Zyskowicz muistaa.

Kun postikiista oli saatu ratkaistua, on joulukuussa edessä uusi suma, kun Teollisuusliitto, YTV ja Pro antoivat lakkovaroituksen. Joulukuulle uhatut lakot koskettaisivat lähes 100 000 eri alojen palkansaajaa.

– Nyt kun uhkaa ennennäkemättömät lakot, pitää sanoa, että on se luojan lykky, että meillä on nyt pääministerinä Antti Rinne (sd.), joka tuntee työmarkkinat ja osaa työmarkkinoiden kanssa toimia, kun on itsekin entinen ay-ihminen.

Zyskowicz nostaa esille myös Antti Rinteen hallituksen avustajien määrän. Hallituksella avustajia on enemmän kuin yhdelläkään aiemmalla hallituksella.

– Pitää sanoa, että on se luojan lykky, että nyt on sitten paljon näitä avustajia enemmän kuin missään hallituksessa tätä ennen.

Lähetys kuvattiin torstai-iltapäivänä. SDP:n ministeri Sirpa Paatero jätti eronpyyntönsä pääministerille perjantaina.