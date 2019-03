Ben Zyskowicz: Alhaisia syytöksiä kokoomuksesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan keskusteluissa esiintyy vaalipaniikkia ja salaliittoteorioita.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) pitää päättöminä väitteitä siitä, että kokoomus olisi ”pörriäisten” eli yksityisten hoito- ja hoivayritysten asialla.

– Sanon suoraan, että puolestani pörriäiset saavat mennä vaikka konkurssiin. Ei minulle ole siinä mitään väliä. En ole niiden bisnesten asialla, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:n uusimmassa jaksossa.

Hänen mukaansa sotessa tärkeintä on se, että ihmiset pääsisivät nykyistä nopeammin laadukkaaseen hoitoon.

Zyskowicz kommentoi keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkisen tiedotetta, jossa väitetään maakuntamallista luopuneen kokoomuksen yrittävän poliittista silmänkääntötemppua. Heikkinen vihjailee, että taustalla on kokoomuksen ”läheiset välit” yksityisiin hoito- ja hoivayrityksiin.

Zyskowicz kuittaa puheet hölynpölyksi.

– Tämä kertoo joko vaalipaniikista tai siitä, että Hannakaisa Heikkinen on todellinen salaliittoteorioiden uhri tai niihin uskova, hän toteaa.

– Totuus on tietysti toisenlainen. Me todellakin lähdemme siitä, että rakentakoot kepu ne maakuntansa. Me rupeamme auttamaan siinä, että ihmiset pääsevät jonoista hoitoon muun muassa hoitotakuuaikaa lyhentämällä.

Zyskowicz pitää käsittämättömänä väitettä siitä, että kolmen kokoomuslaisen työskentely kahdessa terveysalan yrityksessä tekisi puolueesta näiden firmojen etujen ajajan.

Hän lisäksi muistuttaa, että keskustan entinen puheenjohtaja ja Suomen pääministeri Esko Aho toimii venäläisen Sberbankin hallituksessa.

– Pitäisikö minun ja median nyt väittää, että kepu on [Vladimir] Putinin ja Venäjän asialla, koska entinen puheenjohtaja on siellä luottamustehtävässä. No ei tietenkään, Zyskowicz sanoo.

