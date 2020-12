Belgia kieltää lennot Britanniasta, myös Saksa harkitsee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aiemmin uuden virusmuodon vuoksi lennot on kieltänyt Alankomaat.

Useampia Euroopan maita on kieltänyt tai suunnittelee niiden kieltämistä Isoon-Britanniaan uuden koronavirusmuodon vuoksi, BBC uutisoi.

Aiemmin lennot Isosta-Britanniasta on kieltänyt Alankomaat, jossa Britanniasta löydettyä koronaviruksen uutta muotoa on jo havaittu. Lennot on peruutettu tammikuun ensimmäiseen päivään saakka.

Nyt Isosta-Britanniasta tulevat lennot kieltää myös Belgia. Lentojen ohella se kieltää myös junaliikenteen Briteistä Belgiaan. Rajoitus astuu voimaan sunnuntaina keskiyöllä.

Lisäksi Saksa suunnittelee myös lentojen kieltämistä.

Koronaviruksen Kaakkois-Englannissa havaittu uusi muoto leviää 70 prosenttia tarttuvampi kuin aiempi. Sen ei ole kuitenkaan havaittu aiheuttavan vakavampaa tautia tai olevan immuuni rokotteelle.

