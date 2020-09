BBC:n toimittajaa jymäytettiin uutisvideolla − huomaatko?

BBC:n toimittaja Joe Tidy on jakanut alla näkyvän uutisvideonsa pätkän. Sitä kuvattiin Saksassa katuaukiolla.

Videolla Joe Tidy spiikkaa etualalla uutisaiheesta. Jos katsoo tarkemmin, näkee, että taustalla tapahtuu jotain erikoista.

Joe Tidy twiittaa, ettei hän itsekään huomannut tapahtumia kuin vasta videota editoitaessa. Hän ei ole harmissaan, vaikka uutisvideo menikin pilalle.

− Onnittelut kahdelle pojalle, jotka salaa pilasivat minun parhaan kameraottoni viimeisimmältä kuvaustehtävältä Saksassa, Joe Tidy kirjoittaa.

Lyhyellä videolla näkyy taustalla kaksi henkilöä. Jujuna on, että he kävelevät muina miehinä takaperin – aivan kuin filmiä kelattaisiin taaksepäin. Muut kuvassa näkyvät henkilöt kävelevät eteenpäin.

− Oikeasti en ole edes vihainen, tämä on innoittavaa. En edes huomannut tätä vasta kuin editoinnissa, Tidy toteaa.

Itse uutislähetykseen video ei päässyt.

Congratulations to the two lads who sneakily ruined my best piece to camera from a recent filming assignment in Germany. Honestly I’m not even mad, this is inspired. Didn’t even spot it until in the edit. 👏 👏 👏 😂 pic.twitter.com/V7xtb7Fapx

— Joe Tidy (@joetidy) September 11, 2020