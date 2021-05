BBC:n tiedot: Virusmuunnos leviää ärhäkkäästi, alkuperäistä tarttuvampi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Intian muunnos huolestuttaa viranomaisia, vanhainkodin rokotetuista 14:n kerrotaan sairastuneen lievään koronaan.

Brittiläiset terveysviranomaiset ovat huolissaan maassa tavatun intialaisen koronamuunnoksen ärhäkkäästi leviävästä mutaatiosta, BBC uutisoi. Kyseisen B.1.617.2-mutaation uskotaan olevan alkuperäistä, Kiinan Wuhanista levinnyttä virusta tarttuvampi.

BBC:n tietojen mukaan Englannin kansanterveyslaitos PHE on suositellut virusmuunnoksen julistamista ”huolta aiheuttavaksi muunnokseksi”, aikaisemmin levinneiden eteläafrikkalaisen ja brasilialaisen muunnoksen tavoin. PHE ei halunnut kommentoida uutista.

Intialaista muunnosta tavattiin Britanniassa ensimmäisen kerran jo lokakuussa, mutta sittemmin muunnoksen on todettu sisältävän jopa kolme eri mutaatioita. Enemmistö sairastuneista on saanut juuri mutaation B.1.617.2, joka leviää nyt Englannissa erittäin nopeasti. Mutaatio on todettu ainakin 500 henkilöllä.

Muunnosta on todettu myös ryppäissä. Erään vanhainkodin rokotetuista asukkaista 14 sairastui muunnokseen, BBC:n haastattelema lähde kertoo. Sairastuneiden oireet olivat kuitenkin lieviä, ja kaikkien uskotaan nyt toipuneen.

Tosin kuin eteläafrikkalaisen virusmuunnoksen, ei ärhäkkäästi leviävän intialaismutaation uskota olevan vastustuskykyinen rokotteille.