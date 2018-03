BBC yllättää Vladimir Putinin videolla ja kysyy suoraan myrkytyksestä

BBC:n Moskovan kirjeenvaihtaja Steve Rosenberg kysyi Venäjän presidentti Vladimir Putinilta kesken julkisen esiintymisen Sergei Skripalin murhayrityksestä.

Rosenberg pysäyttää Putinin Krasnodarin viljelykeskuksessa alta näkyvällä videolla ja huikkaa suoraan, oliko Venäjä myrkytyksen takana.

– Katsohan nyt. Me perehdymme täällä parhaillaan maanviljelykseen. Kuten näette, on tavoitteenamme parantaa ihmisten elinoloja – ja sitten te kysytte jostakin tragediasta. Perehtykää asioihin ensin. Sitten voimme keskustella tästä, presidentti vastasi hymyillen ja jatkoi matkaansa.

BBC:n yritystä on jaettu ja kiitelty ahkerasti sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi entinen Yhdysvaltojen Venäjän-suurlähettiläs Michael McFaul huomautti ”hyvästä yrityksestä”.

– Vladimir Putinia (joka tarjoaa epävastauksen Sergei Skripalin myrkytyksestä) ei ole helppo yllättää kysymyksellä, Guardianin toimittaja ja Venäjä-kirjailija Luke Harding taas totesi.

At Russia's National Grain Centre, I ask Vladimir Putin: "Is Russia behind the poisoning of Sergei Skripal?" pic.twitter.com/5ve7U82Hwa

Impressive reporting by @BBCSteveR. Not easy to doorstep Putin (who gives non-answer on poisoning of Sergei #Skripal) https://t.co/XUNCDtTYHo

— Luke Harding (@lukeharding1968) March 13, 2018