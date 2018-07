BBC: Suomi pohtii, onko asepalvelus hyväksi naisille

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo naisten vapaaehtoisen asepalveluksen herättämästä keskustelusta Suomessa.

– Naisten vapaaehtoinen asepalvelus on ollut voimassa vuodesta 1995, mutta nyt se on ensimmäistä kertaa kyseenalaistettu budjettisäästöjen nojalla, artikkelissa selostetaan.

Asia nousi esiin puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) lausuntojen jälkeen. BBC:n mukaan keskustelu nosti esiin sukupuolten erilaiset roolit maassa, jossa asepalvelus on pakollinen vain miehille.

– Suomalaiset ovat alkaneet pohtia, onko vapaaehtoinen asepalvelus hyväksi naisille ja onko se asevoimien kannalta oikea ratkaisu.

BBC huomauttaa, että #MeToo-kampanja on paljastanut myös suomalaisessa yhteiskunnassa piilevää seksuaalisen häirinnän kulttuuria. Yli puolet alle 35-vuotiaista naisista on kokenut jonkinasteista häirintää.

Varusmiesliiton mukaan asepalveluksen suorittavista naisista vastaava osuus on 25 prosenttia.

Alexiana Gaudiat kertoo olleensa hieman hermostunut ennen palvelukseen astumista, sillä hän oli lukenut nettikeskusteluista naisvarusmiesten kohtaamista asenteista.

– Ajatukseni muuttuivat radikaalisti, kun tulin tänne. En ole kokenut minkäänlaista syrjintää, Gaudiat sanoo BBC:lle.

– Naisvarusmiesten vahvuutena on heidän luja motivaationsa. Mielestäni armeijan naisjohtajat ovat myös hyvin kyvykkäitä.

Viime aikoina on ehdotettu asevelvollisuuden ulottamista molemmille sukupuolille. Tämän on nähty muuttavan tapaa, jolla koko yhteiskunta suhtautuu puolustusvoimiinsa.

Oman näkemyksensä tarjosi myös entisen puolustusministeri Elisabeth Rehnin johtama ajatuspaja, joka ehdotti toukokuussa kaikille ulotettavaa kansalaispalvelusta.

