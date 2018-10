BBC: Nokian romahtaminen oli hyvä Suomelle

Brittitelevisio muistuttaa Nokian huippuvuosista ja perinnöstä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on julkaissut videoklipin Oulusta. Video kulkee otsikolla ”The fall of Nokia: How this Finnish city fought back”, eli suomeksi ”Nokian romahdus: näin suomalainen kaupunki taisteli vastaan”. Se on noussut BBC:n klippien katsotuimmaksi.

BBC muistuttaa videossaan, miten Nokia huippuvuosinaan 2000-luvun alussa tuotti 40 prosenttia maailman kännyköistä ja loi Suomen ensimmäisen kansainvälisesti tunnetun brändin.

Huipulta romahdettiin nopeasti alas. Se oli kova isku Suomen taloudelle ja edesauttoi Suomen historiansa pisimpään taantumaan.

Nokian romahdus osui pahasti Ouluun, jonka suurin työllistäjä Nokia oli. Vuosien aikana yli 4 300 työntekijää jouduttiin irtisanomaan.

– Se oli häpeällistä aikaa. Ihmiset huomasivat kuitenkin aika nopeasti, että tämä voi olla jonkin uuden alku, Kaato-hankkeen toiminnanjohtaja Arto Pussinen sanoo videolla.

– Maailmanlaajuisesti IT-osaamisesta oli pulaa. Ja yhtäkkiä maailmalle ilmestyikin kaupunki, jossa 4000 ihmistä oli käytettävissä uudenlaisen teknologian kehittämiseen, hän jatkaa.

BBC korostaa videollaan, että Oulu on nykyään maailman johtavia kärkimaita lääketeknologiassa, kannettavien älylaitteiden kehittelyssä ja autoalalla.

– Kaikista tärkeintä olivat kaupunkimme ihmiset. He olivat aktiivisia ja alkoivat ottamaan yhteyttä vanhoihin kontakteihinsa. Tärkeässä roolissa olivat myös yliopistot, jotka auttoivat ihmiset löytämään toisensa, OURA -älysormuksen kehittänyt Petteri Lahtela toteaa videolla.

Myös Nokia tuki uusien yritysten kehittymistä. Tuloksena oli 300-400 uutta start up -yritystä.

Videolla todetaan, että pitkällä aikavälillä Nokian romahtaminen oli hyvä asia Suomelle ja Oululle. Romahtamisen ansiosta maan teknologiaosaaminen on entistä laajempi ja monipuolisempi, mikä luo vankan pohjan tulevaisuuden kasvulle ja kehitykselle.

– Suomessa meillä on sisuksi kutsumamme sana, joka tarkoittaa, ettei koskaan saa luovuttaa. On vain katsottava eteenpäin, Pussinen päättää.