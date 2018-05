BBC näpäytti Donald Trumpia kuninkaallisista häistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

USA:n presidentin mukaan hänen virkaanastujaisissaan oli suurin koskaan nähty yleisö.

Britannian yleisradioyhtiö BBC näpäytti Twitterissä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia kuninkaallisten häiden yleisömäärästä.

BBC Three -televisiokanava julkaisi kuvan, jossa valtava yleisömassa on kokoontunut Windsorin linnan edustalle juhlimaan prinssi Harryn ja Meghan Marklen vihkijäisiä. Kuvan vasemmalle puolelle on liitetty ilmakuvaa Trumpin virkaanastujaisista ja saatetekstiksi ”just saying”.

Virkaanastujaistensa yleisömäärä on ollut Donald Trumpille herkkä aihe. Presidentti on toistuvasti paisutellut seuraajien määrää sekä syyttänyt mediaa epärehellisestä uutisoinnista. Trumpin mukaan hänen virkaanastujaisissaan oli suurin koskaan nähty yleisö paikalla, vaikka kuvat kertova toista.

Kuninkaallisia häitä seurasi tänään Windsorin edustalla yli 100 000 ihmistä.