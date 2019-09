BBC: He ovat masentuneita onnellisessa Suomessa

Britannian yleisradioyhtiö BBC tarkastelee artikkelissaan Suomen sijoittumista YK:n onnellisuusvertailun kärkeen jo toisena peräkkäisenä vuotena.

BBC:n mukaan pieni pohjoinen valtio ”ei ole paikka, jossa yleensä näkee ilon tai myönteisten tunteiden ilmaisuja”. Tutkimuksissa Suomi saa kaikesta huolimatta korkeita pisteitä subjektiivista hyvinvointia mittaavissa kategorioissa, kuten muutkin Pohjoismaat.

Artikkelissa viitataan asiantuntijoiden arvioihin, joiden mukaan myönteiset mielikuvat voivat jättää varjoonsa mielenterveysongelmiin liittyviä ongelmia. Onnellisuushehkutus voi jopa vaikeuttaa masennnusoireiden havaitsemista ja hoitoon hakeutumista.

Suomen itsemurhaluvut ovat puolittuneet 1990-luvun lamavuosista kaikissa ikäryhmissä. Muutosta on selitetty itsemurhien ehkäisyä koskevilla kansallisilla kampanjoilla ja mielenterveyspalveluiden kehittymisellä.

Määrät ovat silti Euroopan keskiarvon yläpuolella, ja noin kolmasosa 15–24-vuotiaiden kuolemantapauksista aiheutuu itsemurhista. Viimevuotisen kyselyn mukaan 18–23-vuotiaista nuorista naisista 16 prosenttia ja miehistä 11 prosenttia kertoo kärsivänsä suurista vaikeuksista elämässään.

Toisen tutkimuksen mukaan noin 20 prosenttia alle 30-vuotiasta suomalaisista on kokenut masennusoireita edeltäneen vuoden aikana.

– Se on yleistä. Ja on merkkejä, joiden mukaan ilmiö olisi yleistymässä. Nousu ei ole tosin yhtä äärimmäinen kuin mediassa on ajoittain esitetty, Suomen Mielenterveys ry:n psykologi Juho Mertanen toteaa BBC:lle.

Mertasen mukaan työmarkkinoiden epävarmuus ja sosiaalisen median yleistyminen ovat mahdollisesti kärjistäneet ongelmia.

– Masentunut mieli on altis vertailujen tekemiseen. Sosiaalisen median kautta omia huonoja hetkiä tulee helposti verranneeksi muiden parhaisiin elämänkokemuksiin.

BBC haastattelee useita nuoria, jotka ”ovat masentuneita maailman onnellisimmassa maassa”. 27-vuotias Jonne Juntura huomauttaa, että masennusoireet voivat puhjeta myös näennäisesti onnellisessa elämäntilanteessa. Hoitoon hakeutuminen voi olla hänen mukaansa vaikeaa pitkien jonojen tai sosiaalisen stigman vuoksi.

– Tilastot eivät kerro kaikkea, vaikka niiden mukaan olemme maailman onnellisin valtio. Masennus on sairaus, eikä se aina liity henkilön olosuhteisiin, Juntura toteaa.

