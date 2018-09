BBC esittelee suomalaisen huutavien miesten kuoron

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaiskuoro ei laula nuottiakaan.

Mieskuoro Huutajat on saanut huomioita brittien yleisradioyhtiö BBC:llä. Oululaiskuorosta on tehty parin minuutin mittainen video, joka löytyy BBC:n verkkosivuilla. Jutun löydät täältä.

– Yksi keskeisistä käsitteistä kuorossa on ajatus kurista sekä miehistä univormuissa, kuoronjohtaja Petri Sirviö kuvailee kuoroaan.

Mieskuoro Huutajissa teoksia ei lauleta, vaan ne huudetaan. Huutajat on matkustanut esiintymässä New Yorkista aina Lontoon kansallisteatteriin asti. Videolla Sirviö myös kertoo, miksi ihmisille on terveellistä huutaa.

– Ihmiselle on välttämätöntä huutaa. Tulemme tähän maailmaan huutaen, se on ensimmäinen asia jonka me kaikki teemme, Sirviö toteaa.

– Jokaisessa ihmisessä on sekä hyvää että pahaa. On tärkeää tutkiskella näitä molempia, tuntea ne, ja vaikka huutaa niistä ääneen kuin vain pysytellä hiljaa, Sirviö toteaa.