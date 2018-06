Bashar al-Assad käytti kemiallisia aseita – paljastus karmeista yksityiskohdista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

YK:n raportin vuodetut sivut kumoavat Syyrian ja Venäjän väitteet kemiallisista aseista.

Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallinto on käyttänyt tänä vuonna useita kertoja kemiallisia aseita omaa kansaansa vastaan. Asia ilmenee YK:n Syyrian sotarikoksia tutkineen komitean raportin julkaisematta jääneistä löydöksistä. Ne on vuodettu New York Timesille.

Sivut tiivistettiin varsinaisessa raportissa kahteen kappaleeseen. Niiden rajuja yksityiskohtia ei julkistettu.

New York Timesin mukaan Assadin joukot ovat käyttäneet ainakin kahdesti kloorin kaltaisella myrkkykaasulla varustettuja iranilaisvalmisteisia tykistönammuksia. Eräässä hyökkäyksessä Syyrian hallinnon joukot pudottivat kemiallisen pommin asuinkerrostalon ylimmän kerroksen parvekkeelle. Isku tappoi 49 ihmistä. Heidän joukossaan oli 11 lasta. Uhrien ihon kerrotaan muuttuneen siniseksi.

Raportti kumoaa Syyrian hallinnon ja sitä tukevan Venäjän väitteet. Venäjä ja Syyria ovat kiistäneet jyrkästi syytökset kemiallisten aseiden käytöstä. Niiden mukaan aseita ovat todellisuudessa käyttäneet kapinalliset.

Ihmisoikeuskomitean jäsen, egyptiläinen ihmisoikeusjuristi Hanny Megally selittää, että rankat kertomukset iskuista saatetaan sisällyttää syksyllä julkaistavaan raporttiin. Hänen mukaansa yksityiskohdat jätettiin nyt pois, koska tapauksista halutaan kerätä vielä lisää tietoa. Mitään painostusta ei Megallyn mukaan ollut.

– Ajattelimme, että meidän on vielä työstettävä tätä. Tutkinta on yhä käynnissä. Siksi päätimme pitää tämän lyhyenä.