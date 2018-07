Barron Trump ei ehkä saakaan Vladimir Putinin jalkapalloa

Venäjän presidentti Vladimir Putin antoi Helsingin huippukokouksen lehdistötilaisuudessa USA:n presidentti Donald Trumpille jalkapallon päättyneiden MM-kisojen jalkapallon.

Donald Trump kiitti, sanoi pallon menevän 12-vuotiaalle pojalleen Barronille ja heitti pallon rouva Melania Trumpille. Pompusta pallon sai ensin kiinni ulkoministeri Mike Pompeo.

Jalkapallon kohtalo voi kuitenkin olla toinen. Yhdysvaltain presidentti ei saa ottaa vastaan henkilökohtaisia lahjoja ulkomaisilta johtajilta tai valtionpäämiehiltä. Lahjoista tulee USA:n kansalaisten omaisuutta.

Lahjoja säätelevät tarkat lait, joihin voi tutustua tästä.

Putin: Mr. President, I'll give this ball to you. And now the ball is in your court. All the more that the U.S. will host the #WorldCup in 2026.

POTUS: Thank you very much… We hope we do as good a job. That's very nice. That will go to my son Barron… Melania, here you go. pic.twitter.com/yRuuFcBeoj

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) July 16, 2018